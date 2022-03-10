竹市防空避難設施近3千處 十八尖山還有16座防空洞

俄烏戰爭受全國矚目，台灣各縣市都在盤點緊急避難處所等相關設施。新竹市十八尖山其實在二戰期間就修築許多防空洞與碉堡，迄今遺留多達16座防空洞，從寶山路進入還整理成獨有的十八尖山防空洞步道，洞內則有蝙蝠棲息，成為休憩的一大亮點。

2年前共機擾台頻頻，新竹市警察局即著手彙整轄內防空疏散避難設施，依據市府都發處提供建管資料清查，截至今年2月底，新竹市共列管2986處防空疏散避難設施，以建物地下室為主，總計可容納251萬1886人，相關圖資可上竹市府警察局官網查詢。

最近俄羅斯烏克蘭戰火延燒，再度讓大家注意到防空洞等避難設施。新竹市境內唯一的「小百岳」十八尖山也藏了許多防空洞，就是因為新竹距離大陸最近，二戰期間日本軍隊為防範美軍登陸與轟炸，開始在十八尖山開挖煽動、坑洞，當時還徵兵挖掘。

依據文史資料，當時日本海、陸軍與台灣學生兵4人1組開挖防空洞，由日兵挖下泥土後，再由學生兵將洞內的泥土搬出洞外，1天最多只能挖4、5公尺深。隨著時代變遷，防空洞有的被填平，有的保留迄今，其中有5座孩建置為國家重力基準連續觀測站。

從寶山路的步道入口前行，就可以依序看到二戰期間遺留下來的8座防空洞，洞口也都各有編號，為軍方管有土地。竹市警方指出，防空洞大多老舊且多年未用，因此大家熟知的防空洞其實未在警察局列管的防空疏散避難設施清冊內，並無實際統計數據。