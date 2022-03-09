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新竹大車站綜規草案將送交部 拚年底前啟動先導工程
新竹大車站獲中央前瞻基礎建設計畫支持，綜合規畫案經8度流標後終於在去年底標出，市府加緊腳步最近完成綜合規畫草案，預計4月報交通部，目標爭取10月核定，希望拚在年底前啟動跨站天橋等先導工程，屆時施工期間，車站仍維持既有疏運動線。
大車站計畫是台灣首見的跨站平台型態，預計在新竹車站既有鐵軌上面打造一座大平台，結合售票、商業空間等「縫合」前後站，同時也將透過跨站平台連結周邊的開發區、轉運站等，再創百年車站風華。該計畫已獲中央支持，總經費預估65億餘元。
竹市府都發處指出，綜合規畫草案初步規畫4區，1區為車站本體，其餘3區為商辦樓，結合公共轉運等功能。為維持施工期間台鐵載客機能，若順利爭取交通部10月核定，將先啟動先導工程，包括搭建臨時跨站天橋、拆除部分台鐵建物，並興建願景館。
都發處指出，由於新竹車站為國定古蹟，市府在施工前也會與台鐵、軌道局等單位協調，哪些站體與房舍適合拆除，目前也初步規畫在台電活動中心後方興建跨站天橋等，待相關先導設施完成後，就會引導旅客使用跨站天橋與剪票口等臨時性設施。
竹市府都發處副處長翁嘉陽說，若順利爭取中央於10月核定綜合規畫草案，後續將展開主體工程細部設計，也將同步進行先導工程，目標年底前開工，在開工之前也將在地方辦理說明會與相關交通宣導說明，待先導工程完成後，才會正式進入主體工程。
新竹大車站計畫是市長林智堅任內提出的重大建設計畫之一，目的是為消弭前後站差距、均衡都市發展，並藉此翻轉城市軸線，跨站平台成本低、效益高，取代鐵路立體化高成本方案。蔡英文總統也曾在造訪新竹市了解大車站計畫，期許建設造福百年。
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