企業投資桃園逾3千億 市府預估帶進2.6萬工作機會

桃園市經發局今天在市政會議報告「投資台灣三大方案成果及延續案」，指經濟部「投資台灣三大方案」2019年至今年2月總投資額達1.6兆元，其中對桃園的投資金額超過3千億元，將近19%，預估能創造2.6萬個就業機會。

針對企業投資桃園所面臨到的問題，桃園市長鄭文燦表示市府設有「桃園市投資服務中心」，結合中央經濟部投資業務處、工業局，並邀集台水、台電及市府相關單位，透過跨部門合作，定期召開季報、月報及專案會議，協助企業投資解決疑義及行政程序。

鄭文燦指出，經濟部「投資台灣三大方案」包括歡迎台商回台、根留台灣企業及中小企業加速投資方案，為維持民間投資力道，鼓勵廠商智慧升級轉型，經濟部於今年3月1日公告延長方案，受理期間至113年12月31日止，申請資格刪除「美中貿易戰受衝擊之業者」，並配合2050年淨零碳排目標，增列廠商必須提出減碳方案。

「投資台灣三大方案」有158家企業投資桃園，電子資訊業最多，除協定保密的機敏企業之外，需要協處的企業有32家，已完成28家，尚有4家進行中。經發局長郭裕信表示，將持續以單一窗口解決企業投資所需土地、水、電等項目，協助台商、在地企業和中小企業都能快速、安心投資