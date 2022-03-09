桃園疫苗站接種者比工作人還少 議員籲人少接種站退場

桃園市疫情收斂，目前全市設置37處社區接種站照常提供民眾施打疫苗，市議員徐玉樹發現龍潭有的社區接種站現場空蕩蕩，醫護和公務工作人員比接種民眾多，他今天下午表示，現有許多社區接種站接種人很少，造成醫護及區公所支援人力浪費，他強烈建議市府滾動式檢討接種站數量，將施打人少的接種站退場，讓醫護、區公所人力和集會所、活動中心恢復回歸正常運作。

市府衛生局副局長蘇柏文表示，疫情解封第一個條件是疫苗接種率達標，尤其是長者接種率，桃園國門城市必須接種率更高，要等本月14日第2次長者專案接種後，再視接種狀況決定是否調整接種站數量。

桃園市政府統計，全市2劑疫苗接種率7成4，3劑疫苗接種率約4成5，第25期3月8日至10日疫苗接種，37處接種站接種莫德納疫苗總能量7萬8272人、實際預約1萬385人，預約率13.27%，接種高端疫苗總能量7844人、實際預約588人，預約率7.5%，接著10日起進行第26期疫苗施打，民眾發現，許多接種站「真的人很少」。

徐玉樹表示，他實際調查統計，龍潭區上華里市民活動中心、龍祥凌雲市民活動中心2個接種站，醫護、區公所、警方、守望相助隊及清潔人員約30人，大部分人力均由公務單位抽調支援，不少里長及鄉親反映，現在施打人數明顯過低，造成公務人力浪費，更嚴重影響里民活動空間，引起鄉親抱怨，是該進行接種站滾動式檢討，加上醫療診所也提供疫苗接種，應讓接種人少的接種站退場，讓醫護、公務人力回到工作崗位，市民活動中心或集會所回歸鄉親正常使用，避免人力浪費和影響公務運作。

龍潭區長胡星輝表示，社區接種站是為方便民眾就近接種疫苗，隨各接種站民眾施打率不同，區公所支援人力也會視接種人數自行調整，若接種站接種人很少，區公所支援人力減半，不會浪費人力，接種站有無存在必要由市府決定。