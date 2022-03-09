平鎮人孔蓋冒水不止 石管處：垃圾堵住水已止，將清淤

桃園平鎮區的廣明一平面停車場旁巷子內人孔蓋，近日不斷冒出大量的水，水往低處流形成一處小河，有民眾表示，已經好幾天都這樣了，卻沒有人處理，讓居民無法通行；行政院農業委員會農田水利署石門管理處過嶺工作站指出，因有垃圾等廢棄物塞堵住渠道，目前水已退，明日會請廠商協助清淤。

廣明路與廣平街交叉路口旁的小巷子，平常當地居民都會在那通行，使用量大，不過最近幾日巷子內的人孔蓋不斷冒出的水，儼然成為小型的噴水池，流水則像是都市裡的小溪流，當地居民說，好幾天了會都沒人理會，也不確定水從哪來，就算現在不缺水，也不應該這樣浪費。

當地廣興里長温秀英表示，有通報區公所來搶修，初步了解應該不是自來水公司的管線；不過當地路面上還有非自來水漏水的字樣，也讓經過民眾霧煞煞；經了解，此為農署石門管理處所轄管的三座屋分渠，因渠道遭垃圾及廢棄物堵塞，才造成水無從宣洩，轉而從人孔蓋找出口，噴出來。

過嶺工作站表示，早上得知消息後，已派員去做緊急處置，目前水已沒再冒出來，明天則會請廠商前往清淤，避免同樣情形再發生。