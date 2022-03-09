黃、藍布條繫滿山路 樟之細路識別布條撞色烏克蘭國旗

鳴鳳古道早年曾是苗栗縣東西往來的必經要道及「樟之細路」，客委會等單位推廣客庄古道步行，今天在植樹節前夕特別安排客家妹陳明珠帶大家走讀鳴鳳古道，出發的新鳳吊橋上繫滿了「樟之細路」的黃、藍色識別布條，這些3年前就已設計的布條，恰巧與烏克蘭國旗「撞色」而受關注，也為今天活動增添祈求和平的氛圍。

客委會指出，「樟之細路」在2018年被正式命名，主要沿著以客家聚落為主的台三線，縱向串聯舊有的古道、農路、郊山步道而成。

鳴鳳古道從頭屋雲洞宮到獅潭義民廟，全長約3公里，古道早年是農產、日用品交易運輸的要道，沿途林相保存良好，有完整石階步道，曾獲選台灣10大古道，從頭屋往獅潭多是下坡，對親子健行來說算輕鬆，到了獅潭可品嘗仙草等特產，鳴鳳古道附近還有楔隘古道等山徑串聯的古道網絡，沿線充滿人文特色，包括馬偕醫師等名人都曾穿越此山徑。

客委會、苗栗縣文化觀光局、千里步道協會及客家公共傳播基金會推廣「樟之細路」，今天邀眾人從獅潭鄉走訪 鳴鳳古道，起點處的新鳳橋旁最近剛植入一株樟樹幼苗，是從客傳會董事長陳邦畛台北住家陽台移植來的「鳥來樹」。

陳邦畛說，有鳥兒銜了種子飛到他家陽台，有一天他發現在盆裡發芽了，好奇之餘持續澆水，等長大才知是樟樹，他特別把這棵樟樹苗從淡水河畔的民宅帶回到它應生長的地方，也希望國人能到台三線走訪客家先民開拓的古道，體驗純淨的自然環境。