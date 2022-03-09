酷龍曝留大S電話20多年 鄭文燦自己也有個24年前的號碼

大S宣布再婚「酷龍」具俊曄，引發粉絲熱議，具俊曄在IG「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她...」幾句話，引來網路接龍、引用高聲量。

桃園市長鄭文燦昨天也在臉書KUSO寫下「24年前的電話號碼，我已經忘記了……」，還貼出1張當年任職桃園縣議員有個人照片的印刷品，引來上千留言。「這哪位」、「太帥了」，網友驚訝、稱讚和現在身材比較的評論都有。留言比較早的包括立法委員鄭運鵬，說鄭文燦「現在比較年輕」，高雄市議員黃捷驚奇「20年前竟然就有燦笑ㄌ…」，立委周春米留言「燦哥市長，唯一認得出來的，只有黨徽跟名字餒」，命理家詹惟中覺得鄭文燦「你最近比較瘦喔」，也有人說歲月，真是把殺豬的刀。

不過「酷龍」具俊曄指的是舊情人大S的電話，IG後面還有1句「幸好那個號碼沒變」，鄭文燦沒說忘記的是以前什麼電話，粉專留言區也沒有人追問。