竹縣府首發行藝文季刊 《新竹縣藝文手帖》線上也能看

新竹縣政府匯聚在地藝文能量，發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，今日（9）日在竹北市汾陽堂舉辦記者會，縣長楊文科偕創刊號封面人物國寶級客家八音藝師賴義發亮相，楊文科表示，手帖代表書信之意，盼透過季刊將竹縣多元文化底蘊「寄出」，讓不只縣民，全國、全世界都能看見竹縣豐富文化。

文化局長李安妤指出，竹縣57萬人口有7成為客家族群，還有閩南族群、原住民、新住民，擁有多元文化特色，但縣府一直沒有推出藝文刊物很可惜，創刊號以「新竹縣的村落旋律」為題，專訪國寶級客家八音藝師賴義發等音樂家，期待在地文化內涵能推廣出去。

記者會邀請賴義發率北埔八音團演出，新一代客家音樂創作人黃子軒也融合現代與傳統元素帶來精彩表演。縣長楊文科聽見八音直呼是「熟悉的聲音」，表示在鄉下每逢喜慶節日必演奏八音，他從小聽到大，希望優美的文化宣傳到全世界，此外他也希望藝文季刊發行對象能擴及全縣192名村里長。

關心地方藝文的前縣長林光華也到場，他表示，新竹自古以來人文薈萃，從這本刊物看到縣府對地方文化的支持、用心，接下來的內容也令人十分期待。

由縣府文化局與文訊雜誌社合作的《新竹縣藝文手帖》，分別於3、6、9、12月發行，每季發行5000本，並推出系列講座活動，創刊號隨刊附贈竹縣特色插畫紀念海報，文化局表示，歡迎民眾至縣內各藝文場館、獨立空間、縣府機關、客家文化中心，或全台各處獨立書店索取，也可上文化局官網線上收看。