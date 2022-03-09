快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣府首發行藝文季刊 《新竹縣藝文手帖》線上也能看

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科、文化局長李安妤9日發表縣府第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科、文化局長李安妤9日發表縣府第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》。記者巫靜婷／攝影

新竹縣政府匯聚在地藝文能量，發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，今日（9）日在竹北市汾陽堂舉辦記者會，縣長楊文科偕創刊號封面人物國寶級客家八音藝師賴義發亮相，楊文科表示，手帖代表書信之意，盼透過季刊將竹縣多元文化底蘊「寄出」，讓不只縣民，全國、全世界都能看見竹縣豐富文化。

文化局長李安妤指出，竹縣57萬人口有7成為客家族群，還有閩南族群、原住民、新住民，擁有多元文化特色，但縣府一直沒有推出藝文刊物很可惜，創刊號以「新竹縣的村落旋律」為題，專訪國寶級客家八音藝師賴義發等音樂家，期待在地文化內涵能推廣出去。

記者會邀請賴義發率北埔八音團演出，新一代客家音樂創作人黃子軒也融合現代與傳統元素帶來精彩表演。縣長楊文科聽見八音直呼是「熟悉的聲音」，表示在鄉下每逢喜慶節日必演奏八音，他從小聽到大，希望優美的文化宣傳到全世界，此外他也希望藝文季刊發行對象能擴及全縣192名村里長。

關心地方藝文的前縣長林光華也到場，他表示，新竹自古以來人文薈萃，從這本刊物看到縣府對地方文化的支持、用心，接下來的內容也令人十分期待。

由縣府文化局與文訊雜誌社合作的《新竹縣藝文手帖》，分別於3、6、9、12月發行，每季發行5000本，並推出系列講座活動，創刊號隨刊附贈竹縣特色插畫紀念海報，文化局表示，歡迎民眾至縣內各藝文場館、獨立空間、縣府機關、客家文化中心，或全台各處獨立書店索取，也可上文化局官網線上收看。

文化局表示，創刊號除了採訪賴義發藝師，內容還深度剖析黃子軒與山平快以搖滾精神呈現客家文化、介紹大坪多元智能生態美學實驗小學對傳統音樂的深耕，以及原鄉部落泰雅學堂師生傳唱泰雅古調的努力成果，另專訪生祥樂隊作詞人鍾永豐，從受新竹客家山歌保存者賴碧霞的影響，暢談如何在音樂的路上獲得養分與選擇。

新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，記者會邀請國寶級客家八音藝師賴義發率北埔八音團演出。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，記者會邀請國寶級客家八音藝師賴義發率北埔八音團演出。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府匯聚在地藝文能量，發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，今日（9）日在竹北市汾陽堂舉辦記者會。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府匯聚在地藝文能量，發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，今日（9）日在竹北市汾陽堂舉辦記者會。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，關心地方藝文的前縣長林光華也到場。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，關心地方藝文的前縣長林光華也到場。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，創刊號封面人物為國寶級客家八音藝師賴義發（中）。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，創刊號封面人物為國寶級客家八音藝師賴義發（中）。記者巫靜婷／攝影

新竹 文化局 創刊

延伸閱讀

竹縣府出版新竹縣藝文手帖 集結在地文化特色

影／竹縣動保教育園區預計9月完工 可收容200隻犬、40隻貓

女力撐起竹縣政半邊天 楊文科親送玫瑰致敬

峨眉湖停車位不足影響觀光發展 有望透過購地解決問題

相關新聞

石門水庫4月1日停車優惠不想排長龍辦 觀旅局：提前至15日

桃園市政府決定4月1日起調漲石門水庫入園車輛停車費，市議員陳治文服務近日連續接到民眾陳情抱怨，想提早申請入園停車優惠被拒...

酷龍曝留大S電話20多年 鄭文燦自己也有個24年前的號碼

大S宣布再婚「酷龍」具俊曄，引發粉絲熱議，具俊曄在IG「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她...」幾句話，引來網路接...

桃園米迪幼兒園群聚監測將屆滿 3校居隔者明天採檢

中央疫情指揮中心今天公布桃園無新增本土確診個案，日前米迪幼兒園群聚感染事件也在逐漸收斂，桃園市衛生局預計明天安排該幼兒園...

竹縣府首發行藝文季刊 《新竹縣藝文手帖》線上也能看

新竹縣政府匯聚在地藝文能量，發行第一本藝文季刊《新竹縣藝文手帖》，今日（9）日在竹北市汾陽堂舉辦記者會，縣長楊文科偕創刊...

坤輿案三輸？苗縣議會爭論2個小時沒定論

苗栗縣造橋鄉坤輿一般事業廢物掩埋場爭議餘波盪漾，縣府環保局今天在議會臨時會專案報告論戰近2個小時，多名議員質疑環評、聯外...

林智堅視訊加州姐妹市市長 感謝美行動支持台灣

新竹市與美國加州的庫比蒂諾市締結姊妹市今天滿15周年，市長林智堅今天和庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。