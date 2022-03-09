竹縣府出版新竹縣藝文手帖 集結在地文化特色
新竹縣政府集結在地文化特色，包含客、閩、原民、新住民等，今天正式出版藝文季刊「新竹縣藝文手帖」，盼讓民眾認識竹縣文化底蘊。
新竹縣政府今天正式出版竹縣首本藝文季刊「新竹縣藝文手帖」，並辦記者會宣傳，縣長楊文科致詞表示，此刊物呈現13鄉鎮特色，在3月、6月、9月、12月發行，每季發行5000本，免費索取，並推出系列講座活動，也讓縣民更了解在地文化。
文化局長李安妤表示，這次的封面故事以「新竹縣的村落旋律」為題，專訪國寶級客家八音藝師賴義發等音樂者，還有原鄉部落泰雅學堂師生傳唱泰雅古調的努力成果等。
李安妤說，新竹縣有13鄉鎮、57萬人口，涵蓋有客、閩、原民、新住民多元文化，刊物將呈現竹縣多元特色。
文化局提供新聞資料表示，期待透過「新竹縣藝文手帖」的出版，能推廣竹縣多元深厚的文化底蘊，讓更多人認識不同視角的新竹縣。
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