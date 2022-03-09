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坤輿案三輸？苗縣議會爭論2個小時沒定論

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府環保局長陳華盛今天在議會臨時會專案報告坤輿案，再三強調依法行政。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府環保局長陳華盛今天在議會臨時會專案報告坤輿案，再三強調依法行政。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉坤輿一般事業廢物掩埋場爭議餘波盪漾，縣府環保局今天在議會臨時會專案報告論戰近2個小時，多名議員質疑環評、聯外道路等，議員林寶珠直言坤輿案造成縣府、民眾、警察三輸，環保局長陳華盛再三強調依法行政。

坤興科技股份有限公司申請處理許可證試運轉，引發民眾組成自救會在坤輿大門口抗爭，至今一年多仍未解，縣議會今天臨時會安排環保局專案報告，10多名議員輪番發言，議員宋國鼎、曾玟學等人質疑坤輿於2001年申請1.7958公頃掩埋場設置許可，不列計聯外道路、管制辦公室面積，規避當時2公頃必須環評規定。

他們說，聯外道路、管制辦公室等疑慮，目前都還在訴訟程序，結果如果是必須重啟環評，期間縣府若准許坤輿試運轉，影響環境已經造成，將難以挽救，縣府於司法判決前，不應准許試運轉。

議員禹耀東、林寶珠等人認為坤輿抗爭鄉親長期餐風露宿，縣府應直接不准試運轉，林寶珠指出，坤輿案造成三輸，縣府是大輸，民眾及必須長置投入戒護的警察也是輸家。

陳華盛則強調「依法行政」，會尊重司法判決，他表示，坤輿當初申請時，聯外道路計算在內，也不到2公頃，至於辦公室另有地主，因此沒有進行環評，此外，坤輿試營運於今年1月28日結束，廢棄物沒有進場，坤輿目前也沒有新申請，環保署新修正落日條款，今年9月23日如果未取得處理設可，將會撤銷設置同意。

今天臨時會環保局專案告前爆發插曲，議員張淑芬為丈夫已故議會前議長游忠鈿抱不平，她指出坤輿案已演變成政治事件，宋國鼎的公開發言，汙衊到游忠鈿，她要求公開道歉。宋國鼎則回應，他並沒有點名游忠鈿。

苗栗縣議員張淑芬要求宋國鼎（圖）公開道歉，宋國鼎則強調並沒有點名。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張淑芬要求宋國鼎（圖）公開道歉，宋國鼎則強調並沒有點名。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張淑芬（圖）要求宋國鼎公開道歉，宋國鼎則強調並沒有點名。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員張淑芬（圖）要求宋國鼎公開道歉，宋國鼎則強調並沒有點名。記者范榮達／攝影

環評 坤輿案 警察

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