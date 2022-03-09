石門水庫4月1日停車優惠不想排長龍辦 觀旅局：提前至15日

桃園市政府決定4月1日起調漲石門水庫入園車輛停車費，市議員陳治文服務近日連續接到民眾陳情抱怨，想提早申請入園停車優惠被拒，擔心新制實施，申辦大排長龍，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，從善如流提前自3月15起受理申辦。

陳治文今天上午表示，每天出入園區人多，如果等到4月1日開放申請登記，造成大塞車不便民，要巿府應順應民眾，提前開放登記，做好配套措施，避免民怨。

大溪范姓居民抱怨，他每天經過水庫，日前提前去辦理石門水庫入園優惠措施登記，避免屆時大排長龍登記塞車，卻要我們去遊客中心問；陳姓居民表示，居民每天經過，至到那裡申辦，是4月1日才可申辦或之前就可先辦理，大家搞不清楚。

陳治文表示，至4月1日才受理申辦，不只居民每天出入多，加上很多遊客出入，居民申請汽機車幾十輛或上百輛，車輛入口處阻塞、民眾擁擠大排長龍申辦，引發民怨，希望市府單位提出配套措施，提前讓7優惠區居民申辦車牌入園優惠登記。

楊勝評今天上午表示，獲悉民眾陳情後，為避免4月1日周邊7區鄉鎮民同時申辦入園停車登記 造成擁擠不便，決定自3月15起，居民持相關證件至坪林收費站旁漫步咖啡廳（上午10時到下午5時）辦理，周邊居民可憑身分證正本及行車執照，每人可申請1輛汽車或機車當年度免費進出園區，初期將先試行半年，再視整體運作情況評估調整。

市府觀旅局表示，自4月1日起，石門水庫調高車輛入園停車費，小車從80元調高到120元、機車從30元調高到50元、遊覽車從300元調高到400元，同時取消原有車輛入園人工收費方式，改採電子感應收費系統，原有桃園、新竹、宜蘭縣市7個區、鄉鎮居民維持車輛入園免費停車優惠，4月1日可至坪林管制站、中線管制站、大灣坪管制站出口處申辦登記，若要提前辦，請持相關證件至坪林收費站旁漫步咖啡廳。