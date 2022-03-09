民眾修樹壓斷電纜 新竹市南寮地區4千戶停電
新竹市南寮地區有民眾今天上午在修剪樹木時，不慎讓樹枝壓斷台電電纜線，導致附近區域約4000多戶停電，台電人員到場搶修，預計下午1時30分全數復電。
台電新竹區營業處副處長李秀碧接受中央社記者電訪表示，上午11時許，有民眾在修剪樹枝時壓斷電纜，導致南寮地區天府路、海濱路等區域停電。
李秀碧指出，台電獲報後立刻進行電力調度，幾分鐘內就已讓2000多戶復電，目前工程人員在現場搶修電纜，預計下午1時30分可全數復電。
李秀碧呼籲，民眾在修剪樹木時要注意安全，也儘量預判樹枝掉落方向，避免壓到電纜導致受損甚至斷裂。另也提醒民眾，若發現有電纜掉落地面，千萬不要觸碰或移動，避免觸電，應立即通知台電人員到場處理。
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