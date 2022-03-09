林智堅視訊加州姐妹市市長 感謝美行動支持台灣

新竹市與美國加州的庫比蒂諾市締結姊妹市今天滿15周年，市長林智堅今天和庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談，雙方針對防疫、產業等議題交流。林說，庫市新冠肺炎確診數為聖克拉拉郡最低的城市，成功守護市民的健康，也感謝美國支援台灣疫苗上，以及國際烏俄情勢緊張，美派代表團訪台以實際行動傳遞對台的支持。

竹市府民政處指出，庫比蒂諾市位於美國加州舊金山灣區南部，土地面積約29.1平方公里、人口數約6.4萬，為世界科技大廠總部與研發中心所在地，包含惠普科技、蘋果公司及賽門鐵克等；雙方交流頻繁，2018年間蒲仲辰與林智堅都曾率團互訪考察。

林智堅說，庫市為蘋果總部所在地，15年前蘋果第一代iPhone手機對外公布，也在此時與全球半導體重鎮的新竹市締結姊妹市，台灣半導體作為蘋果手機主要供應鏈之一，無論在產業、人民交流都密切，雙方情誼如同家人，疫情期間也維持視訊交流。

蒲仲辰在視訊中也感謝台灣在疫情期間協助，他說，庫市許多防疫措施與竹市相同，庫市也有很多居民來自台灣，很早就開始戴口罩、維持社交距離，降低感染率。也感謝竹市與各縣市及各民間團體，給予口罩等物資支援，傳達台灣對庫市的深厚友誼。