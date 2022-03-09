快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅視訊加州姐妹市市長 感謝美行動支持台灣

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府每年贈紀念生肖年畫，傳遞新年祝福，市長林智堅今天與庫比蒂諾市長蒲仲辰共同持生肖年畫合影。圖／新竹市政府提供
新竹市政府每年贈紀念生肖年畫，傳遞新年祝福，市長林智堅今天與庫比蒂諾市長蒲仲辰共同持生肖年畫合影。圖／新竹市政府提供

新竹市與美國加州的庫比蒂諾市締結姊妹市今天滿15周年，市長林智堅今天和庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談，雙方針對防疫、產業等議題交流。林說，庫市新冠肺炎確診數為聖克拉拉郡最低的城市，成功守護市民的健康，也感謝美國支援台灣疫苗上，以及國際烏俄情勢緊張，美派代表團訪台以實際行動傳遞對台的支持。

竹市府民政處指出，庫比蒂諾市位於美國加州舊金山灣區南部，土地面積約29.1平方公里、人口數約6.4萬，為世界科技大廠總部與研發中心所在地，包含惠普科技、蘋果公司及賽門鐵克等；雙方交流頻繁，2018年間蒲仲辰與林智堅都曾率團互訪考察。

林智堅說，庫市為蘋果總部所在地，15年前蘋果第一代iPhone手機對外公布，也在此時與全球半導體重鎮的新竹市締結姊妹市，台灣半導體作為蘋果手機主要供應鏈之一，無論在產業、人民交流都密切，雙方情誼如同家人，疫情期間也維持視訊交流。

蒲仲辰在視訊中也感謝台灣在疫情期間協助，他說，庫市許多防疫措施與竹市相同，庫市也有很多居民來自台灣，很早就開始戴口罩、維持社交距離，降低感染率。也感謝竹市與各縣市及各民間團體，給予口罩等物資支援，傳達台灣對庫市的深厚友誼。

蒲仲辰也肯定林智堅政績有目共睹，庫市非常重視市民對建設的看法。兩座城市皆具科技創新特色，並同時與文化、市政有所連結，例如新竹市知名的玻璃工業，也影響當地文化、市政、科技發展，值得彼此學習參考，他希望竹市與庫市往來不只限於科技層面，也包含社會等各方面，彼此各有優勢特色，透過互動交流增進良好關係。

新竹市長林智堅與加州姊妹市庫比蒂諾市長蒲仲辰視訊會談。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與加州姊妹市庫比蒂諾市長蒲仲辰視訊會談。圖／新竹市政府提供

林智堅 新竹 美國

延伸閱讀

竹市共餐服務恢復內用 高年級生俱樂部推新課程

今晚進影廳看《時代革命》 林智堅：台灣人要居安思危

竹市65歲長者打疫苗 不限第幾劑皆發500元禮券

HBL／光復將闖小巨蛋拚冠軍 林智堅探班送大紅毛巾

相關新聞

石門水庫4/1停車優惠不想排長龍辦 觀旅局：提前至15日

桃園市政府決定4月1日起調漲石門水庫入園車輛停車費，市議員陳治文服務近日連續接到民眾陳情抱怨，想提早申請入園停車優惠被拒...

林智堅視訊加州姐妹市市長 感謝美行動支持台灣

新竹市與美國加州的庫比蒂諾市締結姊妹市今天滿15周年，市長林智堅今天和庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談...

竹縣2協會偕律師創「法福門診 」捐百萬助大新竹弱勢　

台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會與明典聯合法律事務所，9日攜手成立「法福門診」，將由協會社工轉介無家者、弱勢兒少...

中壢常樂公園增設溜滑梯 附近公園多卻仍不敷使用

桃園中壢區常樂公園內的溜滑梯遊具，先前因興建親子館遭拆除，雖鄰近也有公園遊具可供使用，不過附近居民卻反映假日人潮眾多，仍...

竹市「高年級生俱樂部」開跑 與World Gym合作開課

迎接3月口罩、飲食防疫適度放寬，新竹市長林智堅今宣布，竹市共餐食堂服務恢復內用、社會處辦理的長青學苑課程「高年級生俱樂部...

3月起禁新養比特犬 竹縣家畜所籲舊有飼主快登記

比特犬傷人事件頻傳，新竹縣也曾發生比特犬咬死人意外，因此農委會公告今年3月起增列比特犬為禁止飼養或輸入動物，不過新竹縣截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。