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竹縣2協會偕律師創「法福門診 」捐百萬助大新竹弱勢
台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會與明典聯合法律事務所，9日攜手成立「法福門診」，將由協會社工轉介無家者、弱勢兒少、脆弱家庭之司法案件，由律師事務所免費提供法律諮詢等。台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰另手捧100萬元宣布開辦兒少家庭急難救濟金，為經濟弱勢族群注入暖流。
台灣愛的萌芽福利協會關注兒少福利與經濟弱勢家庭扶助，現由劉志枰擔任理事長，他同時也是中華照顧者關懷協會的社工督導，今日他代表2協會攜手明典法律事務所成立「法福門診」，他表示在服務過程，協會社工能夠給予個案心理建設、生活重建、心理諮商等能量，但對於法律專業問題卻是愛莫能助。
劉志枰表示，新竹縣市許多社福個案常因缺乏法律常識，更多是處於被害或是因無知而被利用，有個案因涉嫌運毒被逮，但他們都稱不知運送的是毒品，面對司法問題也不知如何求助，這次與事務所律師合作，未來碰上司法案件可透過轉介讓律師共同協助。
律師張婉娟表示，弱勢族群可能因長期失業、生活困頓，加上不熟悉法治觀念，容易產生違法行為需要律師協助，未來預計以類似法扶基金會的方式運作，由協會轉介個案，事務所律師提供免費法律諮詢，需要偵查程序的委任則以「公益價」向協會收取，協會則不會向弱勢族群收費。
劉志枰今日也宣布開辦兒少家庭急難救濟金，他捐出當季股市當沖獲利合計100萬元，在明典法律事務所律師見證，將專款專用幫助弱勢，他表示，該筆捐款將用於新竹縣市弱勢兒少、脆弱家庭急難救助，名額約200名，經由民眾打電話向協會通報或是鄰里長轉介，社工將前往關懷了解給予協助。
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