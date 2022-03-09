快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

竹市共餐服務恢復內用 高年級生俱樂部推新課程

中央社 / 新竹市9日電

新竹市長林智堅今天指出，全市共餐食堂服務恢復內用，另也與健身房業者合作推出「高年級生俱樂部」新系列課程，由專業教練帶領長者踩飛輪、做瑜伽，運動保健康。

新竹市政府今天發新聞稿，林智堅在稿中表示，竹市目前共有67處共餐據點，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間均改「供餐不共餐」政策，截至3月8日已有26個單位恢復共餐，即起邀長輩們一起回歸社區據點開心共餐及學習。

林智堅指出，竹市75歲以上在籍長輩COVID-19第1、第2劑疫苗涵蓋率達80.6%、74.9%；65歲以上至74歲在籍長輩第1劑、第2劑涵蓋率分別為88.5%、85.4%。

新竹市政府社會處表示，市府於民國107年推動「高年級生俱樂部」，主打多元化、年輕課程，自開辦以來已累計服務3984人次。

社會處指出，111年度「高年級生俱樂部」共開設7班，課程包含爵士樂團、木箱鼓、街舞等，今年也與健身房業者合作，新增「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，希望豐富高年級生運動，由專業教練依據長輩體力指導運動。

社會處表示，設籍新竹市且年滿55歲者都可參與「高年級生俱樂部」，即日起至3月14日可洽東區老人文康中心報名。

新竹市政府指出，依據中央流行疫情指揮中心指引，參與共餐、「高年級生俱樂部」課程的長輩須至少施打第1劑疫苗且滿14天，工作人員則須施打2劑疫苗且滿14天，部分無法維持社交距離的共餐據點將搭配用餐隔板。

新竹 林智堅 疫苗

延伸閱讀

竹市「高年級生俱樂部」開跑 與World Gym合作開課

今晚進影廳看《時代革命》 林智堅：台灣人要居安思危

竹市65歲長者打疫苗 不限第幾劑皆發500元禮券

HBL／光復將闖小巨蛋拚冠軍 林智堅探班送大紅毛巾

相關新聞

林智堅視訊加州姐妹市市長 感謝美行動支持台灣

新竹市與美國加州的庫比蒂諾市締結姊妹市今天滿15周年，市長林智堅今天和庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談...

竹縣2協會偕律師創「法福門診 」捐百萬助大新竹弱勢　

台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會與明典聯合法律事務所，9日攜手成立「法福門診」，將由協會社工轉介無家者、弱勢兒少...

中壢常樂公園增設溜滑梯 附近公園多卻仍不敷使用

桃園中壢區常樂公園內的溜滑梯遊具，先前因興建親子館遭拆除，雖鄰近也有公園遊具可供使用，不過附近居民卻反映假日人潮眾多，仍...

竹市「高年級生俱樂部」開跑 與World Gym合作開課

迎接3月口罩、飲食防疫適度放寬，新竹市長林智堅今宣布，竹市共餐食堂服務恢復內用、社會處辦理的長青學苑課程「高年級生俱樂部...

3月起禁新養比特犬 竹縣家畜所籲舊有飼主快登記

比特犬傷人事件頻傳，新竹縣也曾發生比特犬咬死人意外，因此農委會公告今年3月起增列比特犬為禁止飼養或輸入動物，不過新竹縣截...

桃園地景藝術節開跑 3處路口、路段將交通管制

桃園市「2021+桃園地景藝術節」將於本周五開跑，為期17天，展區位在桃園區三民運動公園及虎頭山創新園區等，警方規劃將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。