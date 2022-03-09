中壢常樂公園增設溜滑梯 附近公園多卻仍不敷使用

桃園中壢區常樂公園內的溜滑梯遊具，先前因興建親子館遭拆除，雖鄰近也有公園遊具可供使用，不過附近居民卻反映假日人潮眾多，仍不敷使用，因此希望能再建置1新設施；中壢區公所公園管理課表示，當地為密集住宅區，加上假日外來人口多，現有遊具不敷使用，因此增建。

常樂公園位在中壢區文化二路上，周邊鄰近親子館、內壢社福館、元生公園及星河親子公園等，雖有許多公共設施，不過民眾仍希望常樂公園內可再增設遊具。

市議員葉明月表示，之前因興建親子館，因此將常樂公園內老舊遊具拆除，並改為一些益智遊具設施，不過居民還是希望能再設置溜滑梯及單槓供孩童遊玩；加上公園內還有1小塊空地，因此去年和公所一同會勘後，就請廠商設計，將會興建1座溜滑梯及2連式單槓。

葉明月提到，雖然附近公園、設施多，不過每到假日孩童總蜂擁至各遊具上，仍是不敷使用，因此才會再興建，讓民眾有更多公共空間。

公管課表示，常樂公園占地4600公尺，不過此次要增設的遊具腹地並不大，因此只會設置1座溜滑梯及2連式的單槓，3月初開始動工，預計4月底就可完工，工程經費約70萬元；雖然附近公園多，不過假日人潮湧至，加上當地為住宅密集區，因此現有的設施仍無法滿足。