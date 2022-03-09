竹市「高年級生俱樂部」開跑 與World Gym合作開課

迎接3月口罩、飲食防疫適度放寬，新竹市長林智堅今宣布，竹市共餐食堂服務恢復內用、社會處辦理的長青學苑課程「高年級生俱樂部」今年全台首創與健身房World Gym合作，增設「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，即日起開放報名，參與長者還可在課程前後使用健身器材、烤箱等，一同增肌運動保健康。

市長林智堅說，疫情期間，竹市各共餐據點改「供餐不共餐」政策，讓長者外帶美食，本月起共餐恢復內用，長者能一起「做伙」共餐，在共餐據點保持社交距離運動也「免戴口罩」。竹市目前共有67處共餐據點，截至3月8日已有26個單位恢復共餐。

社會處表示，「高年級生俱樂部」是2018年由市府全國首創，主打多元化、年輕課程，開辦以來已累計服務3984人次。今年度高年級生俱樂部共開設7班，延續廣受好評的課程，包含爵士樂團、木箱鼓、街舞等，今年全台首創與World Gym（新竹中正店）合作，新增「微瑜珈」及「輕飛輪」課程，希望豐富高年級生運動。

上課地點從教室跨足到健身房，「微瑜珈」及「輕飛輪」均由專業教練依據長者體力指導運動。World Gym新竹中正店也發揮企業社會責任，讓長者可提早一小時先行入場暖身，還免費提供一大一小的毛巾可供使用。課程結束後可再依據營業時間使用健身房器材、三溫暖及烤箱等，也能在健身房沐浴更衣。

社會處表示，許多長者藉著參與高年級生俱樂部重拾年輕時的夢想或培養心興趣，不論是玩音樂、跳舞或是健身，都豐富了生活，歡迎設籍竹市且年滿55歲的高年級生們作伙來玩，報名自即日起至3月14日止，可洽專線03-5787420，或於上班時間親洽東區老人文康中心(安康街5巷1號1樓)報名。