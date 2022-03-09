3月起禁新養比特犬 竹縣家畜所籲舊有飼主快登記

比特犬傷人事件頻傳，新竹縣也曾發生比特犬咬死人意外，因此農委會公告今年3月起增列比特犬為禁止飼養或輸入動物，不過新竹縣截至昨天，新竹縣家畜疾病防治所仍只有87隻比特犬登記，因此家畜所呼籲飼主快點前往登記，否則至少將開罰5萬元起跳罰鍰。

新竹縣家畜所表示，目前列管比特犬數量為87隻，不過從3月新規上路以來，除了之前就已登記的70隻外，只新增不到20隻，希望如果還有民眾家中有飼養比特犬的話，務必在明年2月28日前辦理登記，否則將依動保法第26條處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

家畜所提醒辦理登記時，需提供犬隻於登記日之前的飼養證明，包括狂犬病牌、就醫紀錄等，如飼主、飼養地點、資料變更或犬隻死亡時，也須向家畜所申報資料變更。

家畜所提到，目前收容所內正收容著6隻比特犬，大多都是前段時間遭到棄養流浪，經民眾通報，派員前往捕捉，不過家畜所仍希望有合適民眾能夠領養，而在此之前會由收容所妥善照顧。

家畜所呼籲，比特犬已被列為攻擊性犬隻，出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，及戴上不影響散熱的透氣口罩，違者可依動保法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。