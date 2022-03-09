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打造觀光新標 苗栗火車站公共藝術徵選投票
前瞻基礎建設「城鎮之心」1.8億多元改造苗栗火車站景觀，縣府將再添置公共藝術，3項候選公共藝術即日到3月11日開放票選，及意見表達，供徵選評審參考，縣府邀民眾共同參與打造新地標。
苗栗火車站「城鎮之心」工程去年2月間完工，根據苗栗縣公共藝術設置自治條例，必須設置不得少於建築物造價1%的公共藝術，縣府徵選作品，初選出5件作品，3件作品進入決選，縣府首次廣邀民眾參與，作品在東站展示，並辦理票選，及徵求意見。
縣府水利處指出，3件候選公共藝術，包括「貓貍花Pali」，創作取自油桐花落的飛舞光影作發想，串聯出苗栗有形、無形的文化資產，結合苗栗之舊稱，以不銹鋼金屬鍛造石虎來展現「貓貍與場域之間的趣味性。
「逐光夢花庄」創作說明，桐月的暖陽灑落山林小路的白色花海，夜裡伴隨月色的溪流仰望閃爍星空，螢光點點的火金姑穿梭於如詩如夢的美景，是苗栗的自然風情。
「相繋相惜」創作概念，藉由重新修建的跨站式站房接移動、跨越之象徵，進而探討苗栗多樣化生態及人文，人與環境互相依存、共生共榮的重要性，連接彼此生活、安全自由的兩地移動，跨越人與人、人與環境之間的矛盾與衝突。
水利處指出，民眾票選及意見調查3月8日至11日下午4點止，將提供評審參考，徵選結果再辦理公共藝術鑑價，送苗栗縣公共藝術審議委員會審查核定，通過後辦理議價發包施工，過程相當審慎，並邀民眾多多參與。
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