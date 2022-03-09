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網美打卡勝地 永安海螺文化園區19日開館

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
位於桃園永安漁港旁，佔地5.6公頃、斥資4.5億元打造的海螺文化體驗園區，19日開館營運。記者陳俊智／攝影
位於桃園永安漁港旁，佔地5.6公頃、斥資4.5億元打造的海螺文化體驗園區，19日開館營運。記者陳俊智／攝影

位於桃園永安漁港旁，佔地5.6公頃、斥資4.5億元打造的海螺文化體驗園區，19日開館營運，館內除有特展介紹客家漁村文化，也有AR、VR設備可體驗早期捕魚及生活方式，園區附近還有白沙岬燈塔、新屋綠色走廊等景點，玩累了，這裡也有咖啡廳可以歇腳拍照。

桃園市長鄭文燦今主持市政會議表示，客家文化當中，牽罟和出海前都會「噴嘟（吹海螺）」，代表漁船準備出海，漁民準備與海搏鬥。海螺館採無柱空間設計，難度非常高，歷經2年時間才打造完成，為的就是展現海洋客家精神。

海螺館19日上午10時開館，屆時將藉由舞蹈呈現客家人早期渡海來台的艱辛，以及上岸後發現眼前荒野一片、只能靠海維生的日子。客家事務局表示，海螺館未來也將舉辦庭期活動，目前暫訂８月舉辦海客文化藝術季，將結合社區推出小旅行及在地美食介紹，另外還有漁村音樂節、海客兒童劇場及海客體驗活動等，推廣海洋客家文化。

鄭文燦說，海螺館內還有特展，讓民眾了解客家海洋文化，了解客家人如何捕魚、曬鹽或補鰻苗，也有AR體感遊戲和VR虛擬實境體驗，希望海螺文化體驗園區未來能夠串連沿海景點，營造文化與生態兼具的旅遊帶。

桃園 鄭文燦 客家文化

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