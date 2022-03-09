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新竹林管處憑發票送原生苗木 1200株40分鐘全換光
林務局新竹林區管理處今天與所屬工作站共6地同步進行植樹月贈苗活動，位於新竹市中正路處本部外吸引長長人龍排隊，甚至有民眾清晨5點半就來等候。只要憑2張發票可擇一兌換萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃，不少人有備而來一口氣帶回5盆，活動開始40分鐘就全部索取一空，相當熱烈。
新竹林管處今天共準備5千多株苗木要贈送給民眾種植，其中在處本部準備1200株，活動憑111年1至3月份的統一發票兌換苗木，每2張兌換1株苗木，收集的發票將轉送慈善團體，約有200多人前來共襄盛舉。
今天贈送的樹種也是精挑細選的原生樹種，分別為萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃，都為春夏開花；現場也安排樹醫生說明栽種要點，這4種苗木適合種在戶外，需要注意陽光充足、水分控管與土壤要鬆透等，才能栽種的好。
特別的是，在新竹林管處的場次也特別用紙漿盆裝著苗木，是用純回收紙漿纖維製成，強調環保可分解。
新竹林管處副處長劉忠憲說，紙漿盆為一體成形，無需膠合也沒有過多化學成分，民眾可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，紙漿盆開始使用後可在半年至一年內分解，對苗木本身也是養分，林管處會再觀察使用情形，評估未來是否擴大應用
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