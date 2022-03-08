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今晚進影廳看《時代革命》 林智堅：台灣人要居安思危

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市長林智堅受民進黨新竹市黨部邀請進場看《時代革命》。圖／民進黨新竹市黨部提供
市長林智堅受民進黨新竹市黨部邀請進場看《時代革命》。圖／民進黨新竹市黨部提供

金馬獎最佳紀錄片《時代革命》在台灣上映，掀起話題，民進黨新竹市黨部今天晚上舉行電影包場活動，吸引滿場200人觀影。市長林智堅也到場欣賞，表示「不是時代選中我們，而是我們改變時代」，希望更多人了解台灣民主自由得來不易，台灣人要居安思危，不能因生活安逸就忘了要做的努力與準備。

《時代革命》記錄2019年香港示威運動的過程，包括占領立法會、721元朗事件，以及香港理工大學衝突等事件，最後以《香港國安法》的通過和實施作為總結，2月25日在台灣院線上映，不到一周創下800萬票房，成為今年台灣最賣座的紀錄片。

民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，包場訊息一公布，索票電話就不斷湧入市黨部，不到1天索取完畢。他說，透過電影包場，要讓所有人一起見證香港人為民主自由奮鬥的歷程，也希望台灣人民可以謹記殷鑑不遠，極權國家就在不遠處，台灣每一步都要小心謹慎。

林智堅致詞表示，不管從香港事件或到近期俄羅斯入侵烏克蘭，都可發現這些事情對民眾生活影響很大，誠如時代革命紀錄片海報所說，「不是時代選中我們，而是我們改變時代。」

林智堅認為，台灣過去重要的民主運動都有年輕人參與，在民進黨內從柯總召時代，到民進黨這些議員，都可看到民進黨最可貴就是給年輕人機會，因有年輕人投入才讓民主薪火傳承。

林智堅也分享蔡英文總統針對烏克蘭戰爭的談話，「烏克蘭能撐住，今天世界才會動起來。」也因此烏克蘭的國際局勢發展值得台灣參考與借鏡，在蔡總統領導下，台灣與歐洲、美國、日本關係都是最緊密的時刻，而這樣的成果要守住，就需要更多年輕人投入和參與。

陳建名致詞時則引用黑格爾所言指出，「儘管歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何的教訓。」我們在台灣不是從歷史學到教訓，而是從現在這世界發生的，如香港、烏克蘭戰爭中去關注與學習，透過其他國家正在發生的事件經驗，更清楚我們應該做好怎樣的準備。

民進黨新竹市黨部今晚包場欣賞《時代革命》，民眾擠滿現場將近200個座位，除了林智堅受邀出席，新竹市議員陳建名、李妍慧、劉康彥、鄭美娟、曾資程、施乃如、柯建銘委員特助林盈徹也到場一起觀賞這部紀錄片。

民進黨 林智堅 香港 電影

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