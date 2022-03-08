「桃食安心資訊平台」上線 鄭文燦：讓民眾吃得安心

桃園市今天公開「桃食安心資訊平台」，揭露全市餐飲業者的食材原料、進貨商及產地溯源資訊。市長鄭文燦表示，資訊平台蒐集全市2500家傳統餐飲店的餐點，10萬餘筆食材供應商及製造商資訊均一覽無遺，消費者選擇店家、餐點或食材前，都可查看食材產地、來源及稽查紀錄。他也強調，如果食品檢驗不符規定，一定查得到。

桃園去年推動「食品業者自製餐點揭露食材產地溯源計畫」，輔導業者主動在平台登錄食材產地供民眾查詢，該平台經1年時間測試，在今天正式上線。

鄭文燦表示，桃園是食品工業及食品物流重鎮，很早就建立食安基金，增聘40名食安稽查大隊人力投入稽查；此外針對肉品推動「台灣豬」、「桃園豬」產地標章認證，並落實到第一線傳統市場及夜市等地。

近期日本福島食品進口，鄭文燦表示，只要受放射線汙染的食品就不能進口，政府不僅擁有足夠檢驗能量，同時採取較國際嚴格的標準，過去美豬稽查結果也皆在可代謝的安全容許值以下，並無超標，「只要擺放到餐桌上、貨架上的食材，就是可以買、可以吃」，請民眾放心。