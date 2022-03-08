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竹縣長者周四起打疫苗 可領500元超商禮券

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣衛生局呼籲尚未施打新冠疫苗的長者，可以把握機會打疫苗領禮券還能增強保護力。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局呼籲尚未施打新冠疫苗的長者，可以把握機會打疫苗領禮券還能增強保護力。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今日(8日)表示，配合中央政策，3月10日起至4月10日，將針對高風險族群65歲以上長者，不論施打新冠疫苗第一、二、三劑，都可領500元超商領券。另外，日前也已公布3月8日至3月13日中大型疫苗接種站資訊，以及第25期1922疫苗預約平台也有1萬1000劑於本周施打。

為鼓勵長者接種新冠疫苗，中央昨宣布針對高風險族群65歲以上長者，於3月10日起至4月10日，不管施打第幾劑都能獲得價值500元（含）以下衛教品。新竹縣政府衛生局表示，因應政策，竹縣也將在該期間針對來打疫苗的長者給予500元超商禮券。

衛生局長殷東成表示，竹縣目前居家檢疫有158人、居家隔離有20人，因應案20964女子返回日本前陰轉陽個案，衛生局PCR篩檢232人，全部是陰性。

衛生局也指出，依據新冠疫苗接種資料統計至3月5日為止，竹縣第一劑接種率達83.67％、第二劑有77.5％、第三劑也有38.4％，為持續提升疫苗涵蓋率，本周已規畫中大型疫苗接種站。

衛生局呼籲，尚未接種第一、二劑或追加劑新冠肺炎疫苗的65歲以上民眾、民國46年次（含）以前出生者，應盡速踴躍前往接種，除了可以拿禮券，也能獲得自我保護力。

新冠疫苗 衛生局 新竹

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