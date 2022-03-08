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竹科園區門口掛「升級新竹」看板 鄭宏輝爭取市民認同

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝處於「備戰」狀態，今天起在園區門口等處掛起新看板「升級新竹」，並喊出「智慧、新創、森林城市」的概念。圖／鄭宏輝辦公室提供
有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝處於「備戰」狀態，今天起在園區門口等處掛起新看板「升級新竹」，並喊出「智慧、新創、森林城市」的概念。圖／鄭宏輝辦公室提供

農曆年後，不少縣市地方選舉活動開始熱絡，新竹縣市受大新竹合併升格議題影響，選舉氣氛相對冷清。有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝處於「備戰」狀態，今天起在園區門口等處掛起新看板「升級新竹」，並喊出「智慧、新創、森林城市」的概念，爭取市民認同與支持，也替年底選戰揭開序幕。

鄭宏輝說，依據民進黨全代會通過的2022年直轄市與縣市長提名特別條例，執政任期2屆屆滿縣市，其縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選，包括基隆市、新竹市與屏東縣。屏東縣長黨內初選率先開跑，近日受理登記。

鄭宏輝說，新竹市因為大新竹合併升格的議題，仍待立法院修法討論，自己也是支持大新竹合併升格，也因此黨內針對新竹市長相關提名初選期程都還沒有定案，至於地方傳出人選採協調出線，他認為協調也是在初選機制內一定會有的討論。

新竹市長選戰部分，受到新竹縣市合併升格議題牽制，各黨多在觀望或處於備戰狀態，國民黨由市議會黨團自辦初選由市議員林耕仁出線，但還未獲黨中央正式提名，民眾黨、時代力量也還未宣布人選，民進黨則有鄭宏輝、市議員李妍慧有意競逐。

鄭宏輝最近展開「十萬戶百萬步」家戶拜訪行程，今天也掛起最新看板「升級新竹」，以自信的握拳動作，喊出口號「升級新竹」並加上英文「Upgrade Hsinchu 」，他也在看板宣傳「智慧、新創、森林城市」的概念，盼爭取市民的認同與支持。

鄭宏輝說，竹科40年成功發展，帶動了竹市成為高學歷、高所得、高消費的城市，同時新竹市也是北台灣最早開發的城市，擁有300年歷史豐厚的文化底蘊，「做為台灣的科技首都，承載著台灣的未來，也承載著世界的未來」，未來的新竹市，也期待能夠與中央繼續的合作，有豐沛的經費與資源支持，才能為市民「拚建設、增福利」。

有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝最近喊出「升級新竹」口號。記者張裕珍／攝影
有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝最近喊出「升級新竹」口號。記者張裕珍／攝影

新竹 鄭宏輝 竹科

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