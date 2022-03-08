竹科園區門口掛「升級新竹」看板 鄭宏輝爭取市民認同

農曆年後，不少縣市地方選舉活動開始熱絡，新竹縣市受大新竹合併升格議題影響，選舉氣氛相對冷清。有意參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝處於「備戰」狀態，今天起在園區門口等處掛起新看板「升級新竹」，並喊出「智慧、新創、森林城市」的概念，爭取市民認同與支持，也替年底選戰揭開序幕。

鄭宏輝說，依據民進黨全代會通過的2022年直轄市與縣市長提名特別條例，執政任期2屆屆滿縣市，其縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選，包括基隆市、新竹市與屏東縣。屏東縣長黨內初選率先開跑，近日受理登記。

鄭宏輝說，新竹市因為大新竹合併升格的議題，仍待立法院修法討論，自己也是支持大新竹合併升格，也因此黨內針對新竹市長相關提名初選期程都還沒有定案，至於地方傳出人選採協調出線，他認為協調也是在初選機制內一定會有的討論。

新竹市長選戰部分，受到新竹縣市合併升格議題牽制，各黨多在觀望或處於備戰狀態，國民黨由市議會黨團自辦初選由市議員林耕仁出線，但還未獲黨中央正式提名，民眾黨、時代力量也還未宣布人選，民進黨則有鄭宏輝、市議員李妍慧有意競逐。

鄭宏輝最近展開「十萬戶百萬步」家戶拜訪行程，今天也掛起最新看板「升級新竹」，以自信的握拳動作，喊出口號「升級新竹」並加上英文「Upgrade Hsinchu 」，他也在看板宣傳「智慧、新創、森林城市」的概念，盼爭取市民的認同與支持。