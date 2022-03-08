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婦女節續前緣 桃園消防獲贈百萬「急救精靈」及快篩劑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
圓點奈米公司實踐承諾，今天再捐贈桃園市消防局一台「急救精靈」八合一心電圖監測器及3500劑新冠快篩試劑。記者楊湛華／攝影
圓點奈米公司實踐承諾，今天再捐贈桃園市消防局一台「急救精靈」八合一心電圖監測器及3500劑新冠快篩試劑。記者楊湛華／攝影

桃園市消防局今年一月獲台灣圓點奈米公司捐贈，包括救護車1輛及「急救精靈」八合一心電圖監測器2台，當時董事長章季芸就答應局長謝呂泉會再加碼，今天遵守諾言再送出一台要價百萬的心電圖監測器及3500劑新冠快篩試劑，因應婦女節也準備鮮花致贈女性消防同仁。

圓點奈米今天由章季芸自掏腰包，捐贈一台造價百萬、有「急救精靈」美譽的「ZOLL X-Series」可攜式高階監護電擊器給第一大隊迴龍分隊，總經理簡建興也加碼捐出3500劑COVID-19快篩試劑，將供出完新冠勤務或有需要的消防員使用。

受贈代表市長鄭文燦致詞表示，圓點奈米是分子檢測產業龍頭，今年1月就捐贈了1輛救護車與2台急救精靈，聽說今天還要再捐，十分令人感動。

鄭文燦也說，今天適逢婦女節，近年越來越多的女性同仁投入消防工作，消防局女性主管也逐漸增加，全市外勤分隊長有4個是女性，打破消防清一色男性的刻板印象，顯示一股消防女力正逐漸形成。

章季芸說，圓點奈米秉持取之社會、用之社會的精神，利用專業回饋鄉里，再加上消防同仁平時專業救護，一起幫助在地民眾守護健康，未來也將繼續支持在前線打拼的消防同仁。

消防局指出，「ZOLL X-Series」高階監護電擊器單價高達110萬，集自手動電擊器、心律監視、CPR品質監測、12導程心電圖製作、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析、監測紀錄與回饋功能等8種功能於一機，堪稱救命神器。

圓點奈米公司實踐承諾，今天再捐贈桃園市消防局一台「急救精靈」八合一心電圖監測器及3500劑新冠快篩試劑。記者楊湛華／攝影
圓點奈米公司實踐承諾，今天再捐贈桃園市消防局一台「急救精靈」八合一心電圖監測器及3500劑新冠快篩試劑。記者楊湛華／攝影
適逢婦女節，章季芸特別準備200支精緻花禮致贈女性消防員。圖／消防局提供
適逢婦女節，章季芸特別準備200支精緻花禮致贈女性消防員。圖／消防局提供

婦女節 鄭文燦

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