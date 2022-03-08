速限50變30？竹市要道光復路這裡掛「速限30」公里牌面

新竹市光復路是轄內重要幹道，近日光復路與水源街、近馬偕醫院處的大路口掛出一個大大的「速限30公里」禁制標誌牌面，引來不少用路人好奇「怎麼速限從50公里大降為30公里？」市府交通處今天說，因配合清大前綠門戶工程需求設置，但廠商只掛了速限標誌，還未一併掛出施工說明牌面，恐造成用路人誤解，將先請廠商撤下。

新竹市光復路可從市區通往清、交大、交流道與園區等處，平時交通繁忙，一般道路速限訂為50公里，光復路上也有多支固定式測速照相桿，只要車輛超過50公里寬限值就會被取締。但最近馬偕醫院附近路口竟出現「速限30」標誌，讓用路人霧煞煞。

竹市府交通處說明，該速限標誌主要是配合清大綠門戶工程施設，因第一階段工程範圍為光復路清大一側的建新路口至大學路，全長1.1公里，配合工程訂定交通維持計畫，為提醒用路人行經工區放慢車速，所以廠商提前在該路口掛出速限30公里牌面。

不過，該「速限30」牌面掛設方式突兀，交通處也覺得不夠完善，大眾運輸科長廖偉發說明，速限牌面應與施工牌面一起掛出，才能讓用路人理解、並記得放慢車速，為避免用路人混淆，今天將請廠商先拆下速限牌面，待牌面都完成再擇合適地點掛出。