聽新聞
test
0:00 / 0:00
速限50變30？竹市要道光復路這裡掛「速限30」公里牌面
新竹市光復路是轄內重要幹道，近日光復路與水源街、近馬偕醫院處的大路口掛出一個大大的「速限30公里」禁制標誌牌面，引來不少用路人好奇「怎麼速限從50公里大降為30公里？」市府交通處今天說，因配合清大前綠門戶工程需求設置，但廠商只掛了速限標誌，還未一併掛出施工說明牌面，恐造成用路人誤解，將先請廠商撤下。
新竹市光復路可從市區通往清、交大、交流道與園區等處，平時交通繁忙，一般道路速限訂為50公里，光復路上也有多支固定式測速照相桿，只要車輛超過50公里寬限值就會被取締。但最近馬偕醫院附近路口竟出現「速限30」標誌，讓用路人霧煞煞。
竹市府交通處說明，該速限標誌主要是配合清大綠門戶工程施設，因第一階段工程範圍為光復路清大一側的建新路口至大學路，全長1.1公里，配合工程訂定交通維持計畫，為提醒用路人行經工區放慢車速，所以廠商提前在該路口掛出速限30公里牌面。
不過，該「速限30」牌面掛設方式突兀，交通處也覺得不夠完善，大眾運輸科長廖偉發說明，速限牌面應與施工牌面一起掛出，才能讓用路人理解、並記得放慢車速，為避免用路人混淆，今天將請廠商先拆下速限牌面，待牌面都完成再擇合適地點掛出。
新竹市光復路綠門戶工程已經展開施工，施工期間將一路到7月，施作時間為早上9時至下午4時。交通處也提醒，清大附近的工區已經有放置型鋼護欄，圍出1公尺寬的臨時人行道方便通行，民眾或學生經過施工路段時請務必留意，行車經過也要慢行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言