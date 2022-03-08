影／竹縣動保教育園區預計9月完工 可收容200隻犬、40隻貓

新竹縣政府斥資6928萬元於新竹縣家畜疾病防治所辦公大樓後方用地，辦理「新竹縣動物保護教育園區興建工程」，工程於去年7月開工，進度稍有延宕，目前進度達39.65％，縣長楊文科8日視察指出，園區工程預計9月完工，目前也正在培訓40名動保志工，可望創下新竹縣動物保護的新里程碑。

新竹縣政府為給流浪動物更溫暖舒適的家，也提升收容量以及推廣動保教育，辦理新竹縣動物保護教育園區興建工程，施工8個月原訂進度應達41.04％，目前進度稍有延遲，現已完成主建物犬舍一樓A棟及貓舍灌漿，接著將陸續完成犬舍一樓B棟及二樓模板組立及灌漿，主體結構預計在4月初完成。

舊收容所拆除後，家畜所搭建鐵皮屋作為臨時收容所，設有80個籠位，因臨時收容所空間不足，另安排38隻流浪犬讓民眾代養。家畜所所長彭正宇表示，未來動物園區除了有遛狗步道、犬舍、貓舍，也有醫療行政區域設有儲藏室、手術室、病房以及放置動物屍體的冷凍庫等。

彭正宇說，犬舍規畫54個欄位，每一欄位有10平方公尺，每個欄位可收容3至4隻，總共可收容200隻流浪犬，欄舍設計包含活動區、休息區，白天可放犬隻到活動區活動，晚上則趕回休息區；貓舍則預計收容40隻貓咪，除了休息區，還設有像是客廳的互動區，若遇民眾想認養可將貓咪帶至互動區，與民眾互動增加認養率。

縣府表示，新園區讓浪浪們未來的居住和室內活動空間從每隻1.5平方公尺增加為3.3平方公尺，原本的鐵籠飼養方式也升等為水泥套房，還有戶外運動放風的場所。園區設計隔音設施，犬舍隔間使用鋼筋混凝土、牆面用多孔隙的隔音板、外牆並加上金屬隔柵，加上四周的綠色植栽，達到減噪效果。