管線太多了！苗栗市復興路、玉維路施工首見臨遷架

苗栗縣政府解決苗栗市南苗地區水患問題最後一箭，苗栗市田寮排水系統分洪工程在復興路、玉維路口，因地下管線密集，廠商必須施設臨時遷移管線架，也是全縣首見工法，施工期間自來水等管線都會上架。

苗栗市復興路、玉維路口，近來搭建起鋼架建築，引來用路人好奇，議論紛紛用途，縣府水利處證實是因田寮圳排水分洪工程設置，也是縣內首見，因復興路、玉維路各僅寬8公尺，地下管線密集，分洪排水箱涵斷面長5公尺、寬3公尺，施工範圍較大，臨遷架提供管線暫時通過。

水利處指出，田寮圳排水分洪工程規畫玉維路800多公尺箱涵，施工到今年4月底，復興路200多公尺箱涵，下個月施工，期間將封閉施工路段，籲請用路人注意，完工後臨遷架會移除。

苗栗市南苗地區地勢低漥，過去飽受淹水之苦，主要灌排田寮圳又有水質不佳問題，水利署上游聯大路截流排入後龍溪工程，及縣府田寮圳水質淨化場工程，都於去年完成，僅剩田寮圳排水歺洪工程。

水利處指出，田寮圳分洪排水工程第一期3億多元經費，從玉維路往上游埋設涵管1公里多，目前已完成700多公尺，今年底會完工，第二期工程核列4億多元，縣府爭取核定經費明年施工，規畫從苗栗市勝利路財源橋推管1公里多銜接第一期涵管，沒有明挖路面，減少衝擊交通。