竹市第4座納骨塔年中啟用 清明節連假先辦藝術展

清明節即將來到，新竹市政府投入3.8億元新建大坪頂第四座納骨塔即將完工，市府今天指出，該座納骨塔最新命名「永恆之丘」出爐，是全台唯一將清水模、天井導入設計的納骨塔，預計年中啟用。為讓更多人能欣賞建築之美，市府預計清明連假率先推出納骨塔藝術展，將結合建築、景觀、藝術策展，讓民眾感受到不一樣的納骨塔氛圍。

新竹市納骨塔位使用達9成，市府近年興建全新第四座納骨塔，特別邀請十彥建築師事務所建築師林彥穎、behet bondzio lin architekten 建築師林友寒設計建築，希望以設計力導入翻轉公共設施，用美感建築擺脫民眾傳統印象，也紓解塔位不足壓力。

「永恆之丘」以清水模外觀設計，室內採無梁柱工法，為全台唯一採天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」，生者可遙望竹市海岸線撫慰心靈，戶外設置長廊、淺水池，納骨塔倒映水中影像，好比水中綻放的荷花，預計年中啟用，清明連假起先開放民眾參觀欣賞。

民政處指出，「永恆之丘」為地上5層樓建物，2樓為服務空間、祭祀空間與神主牌位區，1、3、4、5樓則為納骨櫃位區，3至5樓則有觀海窗特殊設計，未來作為家屬眺望海景、散心懷念的空間，將提供4萬餘個塔位。完工後加上原有華藏、華嚴、通天三座納骨塔，共計提供約14萬個塔位。