桃園環中東路黃色左彎標線 提醒駕駛提前變換避路口堵住

桃園中壢區環中東路經中山東路口往內壢方向，近日有民眾發現車道上的標線出現變化，接近路口快接近路口處前畫設了黃色的斜紋標線；桃市府交通局交通工程科長劉廣堂表示，為將左彎車道提前分流，讓直行車續行，避免車輛在路口處堵住。

交工科上周在環中東路與中山東路口往內壢方向路口，畫設了一個三角形底50公尺，高1.7公尺的黃色標線，且此路口車流量大，早期的規劃不符現代車流，此規劃是為了後方車輛看見標線後，直行車可提前切往外車道，並將左彎車先引流出來，先做提醒，避免像先前接近路口時，車輛駕駛才從左彎車道切換至直行車道，造成路口塞車。

劉廣堂表示，此路口劃設黃色標線，可以如此規劃的條件必須是，路寬至少要有10公尺以上，並判斷路口車流量，主要會以主要幹道為主；像平鎮區中豐路去年也有做調整，關爺西路、南平路等路段也有規劃。

劉廣堂說，有些車道的路口則會採用白色的虛線提醒，目的都是為了讓左彎跟直行車輛可分流，之後將會是各條道路條件陸續改善、規劃。

有民眾表示，早就應該改了，每次直行開一開變左轉，又要切出來真的會造成塞車；也有民眾說，道路是不是可以拓寬更實際一些；但也有人擔心黃色標線，愛鑽車縫的機車騎士雨天會更危險，民眾正反看法都有。