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桃園航空城搬遷戶留下大量廢棄物 議員：環境品質變差

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局清潔隊到現場清理，成功社區的廢棄物已經淨空。記者鄭國樑／翻攝
環保局清潔隊到現場清理，成功社區的廢棄物已經淨空。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大園區航空城徵收工作正在進行，市議員游吾和指出，志願優先拆遷戶必須在3、4月前搬遷才能領獎勵補償費，結果不少路段、社區堆滿搬家後的廢棄家具，不但影響市容，還沒搬走的民眾抱怨生活環境、交通、衛生甚至治安全部下降，政府獎勵早搬遷卻衍生負面效應，有必要拿出改善的對策。

桃園市環保局表示，清潔大隊已經調派車輛，加速清理堆放的廢棄家具，不過因為數量多，必須要花時間消化，在完成清運運前會做好消毒，同時在加快速度清運。大隊說明，有關大園區航空城優先搬遷戶搬遷後，留置現場的廢棄家具，大園區清潔隊除每日派出3輛抓斗車進行清理外，其他各區中隊也出動相關機具支援清理，為加速清理速度環境清潔稽查大隊也委外同時進行清理，盡速完成廢棄家具清運。

「你（政府）有獎勵的辦法措施，但是這些堆積如山廢棄傢俱，請政府單位盡速處理，以免產生糾紛及生活安全問題」，游吾和說，優先搬遷戶本來3月底前要遷出，現在又有消息說可以延到4月，這些被列為第一期的優先搬遷住家有上千戶，大家樂意配合政府的措施已，經很多人搬走，結果一些用不到物品和沒帶走的傢具、家電都放在路邊和社區空地，還沒有搬走的民眾每天出門就看見大量的廢棄物堆在路邊，有的甚至影響交通衛生也不好。

游吾和日前還到成功社區幾個點直播，獲得民眾熱烈回應，他表示航空城聯合服務中心提供的資料顯示，航空城第一期申請自願搬遷有4000棟，留下的廢棄物數量龐大可想而知，環保局確實有在清運，但是民眾希望再加快清運速度，不要讓航空城徵收作業因為這樣出現變負面聲量，影響環境和生活品質。

遊吾和議員日前到大園區成功社區現場，直播廢棄物堆積情形。記者鄭國樑／翻攝
遊吾和議員日前到大園區成功社區現場，直播廢棄物堆積情形。記者鄭國樑／翻攝
舊大園國宅前中華路、國際路往竹圍方向，路邊還是堆很多廢棄物。記者鄭國樑／翻攝
舊大園國宅前中華路、國際路往竹圍方向，路邊還是堆很多廢棄物。記者鄭國樑／翻攝

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