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竹縣首屆街舞大賽徵選開跑 總獎金24萬元
新竹縣政府教育局辦理第一屆「新竹縣舞青盃街舞大賽」，即日起至3月17日初審線上徵件開跑，祭出總獎金達24萬元，邀請逾20年資歷的編舞老師「A MAY」、嘻哈女神「NIKE」、藝人御用專業舞蹈老師「YL連佳優」、知名舞蹈工作室HRC名師「剛一」、街舞大賽MVP舞團「B.T.O.D」等知名舞者擔任複、決賽評審，鼓勵年輕人盡情舞動青春，勇敢追夢。
縣府表示，新竹縣人口平均年齡為39歲，全國數一數二年輕，今年配合3月29日青年節，以青年喜愛的街舞運動為活動主軸，首次舉辦舞青盃街舞大賽，號召全國喜歡街舞運動的年輕朋友，角逐首屆新竹縣舞青盃冠亞軍，只要填寫報名表並上傳舞蹈影片，即可完成初選報名。
竹縣教育局青年事務科表示，舞蹈競賽賽制依照年齡分成18歲以下的青少組，以及18歲（含）及以上之成人組，初審徵件採「線上報名」方式，欲參加報名的選手只要上傳參賽影片，至YOUTUBE 平台公開影片連結，註明「2022新竹縣舞青盃街舞大賽－隊伍名稱」，並且完成報名表單填寫，收到報名成功通知信後即算報名成功。
入圍複賽名單將於3月19日晚間6時公告在「新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁」，複賽將於3月26日在遠東百貨竹北店舉辦；決賽將在4月2日於水圳森林公園登場，歡迎街舞同好共襄盛舉。
新竹縣政府表示，更多詳情請持續關注活動網頁https://hsinchu5chingbei.com/或「新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁」。
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