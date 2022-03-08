苗栗縣議會民進黨團發起捐1日所得 聲援烏克蘭

苗栗縣議會民進黨黨團今天在臨時會開議前，會同時代力量、無黨籍議員召開記者會發起捐出1日所得，聲援烏克蘭，共同捍衛民主世界普世價值。

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒表示，近期全世界諸多國家都對俄羅斯採取經濟制裁，藝文、體育、影視、文化界都紛紛響應抵制，顯見俄羅斯在這次戰爭中師出無名，侵略行為更戕害烏克蘭無辜百姓。

陳光軒指出，烏克蘭的國民現正陷入水深火熱，他與黨團成員徐筱菁、羅貴星、劉順松、鄭宗國以及時代力量議員宋國鼎、無黨籍議員曾玟學、陳品安等人，共同發起捐出議員1日所得，表達聲援力挺烏克蘭。

「儘管金額可能杯水車薪，但希望發揮人飢己飢，人溺己溺的精神」陳光軒說，透過聲援行動，希望拋磚引玉，號召更多人挺身而出，共同捍衛民主世界普世價值，也盼烏俄戰爭早日落幕，終結不必要戰火，

國民黨籍議長鍾東錦表示，日前已配合中央黨部政策，捐出1個月所得約新台幣16萬元聲援烏克蘭，當時他還透過臉書幽默發文，因4年薪水約400萬元都已捐出義助縣內弱勢學子獎助學金，已無薪可捐，但為表對民主價值及世界和平的追求，依舊響應額外捐贈，願戰火早日平息。