苗栗縣議會民進黨團發起捐1日所得 聲援烏克蘭
苗栗縣議會民進黨黨團今天在臨時會開議前，會同時代力量、無黨籍議員召開記者會發起捐出1日所得，聲援烏克蘭，共同捍衛民主世界普世價值。
苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒表示，近期全世界諸多國家都對俄羅斯採取經濟制裁，藝文、體育、影視、文化界都紛紛響應抵制，顯見俄羅斯在這次戰爭中師出無名，侵略行為更戕害烏克蘭無辜百姓。
陳光軒指出，烏克蘭的國民現正陷入水深火熱，他與黨團成員徐筱菁、羅貴星、劉順松、鄭宗國以及時代力量議員宋國鼎、無黨籍議員曾玟學、陳品安等人，共同發起捐出議員1日所得，表達聲援力挺烏克蘭。
「儘管金額可能杯水車薪，但希望發揮人飢己飢，人溺己溺的精神」陳光軒說，透過聲援行動，希望拋磚引玉，號召更多人挺身而出，共同捍衛民主世界普世價值，也盼烏俄戰爭早日落幕，終結不必要戰火，
國民黨籍議長鍾東錦表示，日前已配合中央黨部政策，捐出1個月所得約新台幣16萬元聲援烏克蘭，當時他還透過臉書幽默發文，因4年薪水約400萬元都已捐出義助縣內弱勢學子獎助學金，已無薪可捐，但為表對民主價值及世界和平的追求，依舊響應額外捐贈，願戰火早日平息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言