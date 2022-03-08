快訊

拜登提供情報盼阻俄出兵烏克蘭 卻慘遭中共背刺？

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

苗栗縣議會民進黨團發起捐1日所得 聲援烏克蘭

中央社 / 苗栗縣8日電

苗栗縣議會民進黨黨團今天在臨時會開議前，會同時代力量、無黨籍議員召開記者會發起捐出1日所得，聲援烏克蘭，共同捍衛民主世界普世價值。

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒表示，近期全世界諸多國家都對俄羅斯採取經濟制裁，藝文、體育、影視、文化界都紛紛響應抵制，顯見俄羅斯在這次戰爭中師出無名，侵略行為更戕害烏克蘭無辜百姓。

陳光軒指出，烏克蘭的國民現正陷入水深火熱，他與黨團成員徐筱菁、羅貴星、劉順松、鄭宗國以及時代力量議員宋國鼎、無黨籍議員曾玟學、陳品安等人，共同發起捐出議員1日所得，表達聲援力挺烏克蘭。

「儘管金額可能杯水車薪，但希望發揮人飢己飢，人溺己溺的精神」陳光軒說，透過聲援行動，希望拋磚引玉，號召更多人挺身而出，共同捍衛民主世界普世價值，也盼烏俄戰爭早日落幕，終結不必要戰火，

國民黨籍議長鍾東錦表示，日前已配合中央黨部政策，捐出1個月所得約新台幣16萬元聲援烏克蘭，當時他還透過臉書幽默發文，因4年薪水約400萬元都已捐出義助縣內弱勢學子獎助學金，已無薪可捐，但為表對民主價值及世界和平的追求，依舊響應額外捐贈，願戰火早日平息。

烏克蘭 時代力量 俄羅斯

延伸閱讀

影／303大停電 時代力量黨團呼籲經濟部檢討改善

聲援烏克蘭 苗栗8名議員捐一日所得

興中街大火 民進黨團要求中市府提專案報告找解方

立院委員會召委周一改選 民眾黨團牽動經濟、衛環選情

相關新聞

桃園航空城搬遷戶留下大量廢棄物 議員：環境品質變差

桃園市大園區航空城徵收工作正在進行，市議員游吾和指出，志願優先拆遷戶必須在3、4月前搬遷才能領獎勵補償費，結果不少路段、...

遭冒用議員名義發檢舉函 余筱菁報警抓幕後藏鏡人

新竹縣議員余曉菁今日（8日）指控，3日有不明人士以她服務處名義，向新竹縣政府工務處發出檢舉函，稱部分鄉鎮市幼兒園建物違法...

竹市第4座納骨塔年中啟用 清明節連假先辦藝術展

清明節即將來到，新竹市政府投入3.8億元新建大坪頂第四座納骨塔即將完工，市府今天指出，該座納骨塔最新命名「永恆之丘」出爐...

桃園第一處黃色左彎標線 提醒駕駛提前變換避路口堵住

桃園中壢區環中東路經中山東路口往內壢方向，近日有民眾發現車道上的標線出現變化，接近路口處前畫設了黃色的斜紋標線；桃市府交...

竹縣首屆街舞大賽徵選開跑 總獎金24萬元

新竹縣政府教育局辦理第一屆「新竹縣舞青盃街舞大賽」，即日起至3月17日初審線上徵件開跑，祭出總獎金達24萬元，邀請逾20...

聲援烏克蘭 苗栗8名議員捐一日所得

苗栗縣議會民進黨黨團5人、時代力量議員宋國鼎、無黨籍議員陳品安、曾玟學，今天共同發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，他們宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。