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聲援烏克蘭 苗栗8名議員捐一日所得

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會民進黨團等8名議員發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，宣布捐出一日所得。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會民進黨團等8名議員發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，宣布捐出一日所得。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會民進黨黨團5人、時代力量議員宋國鼎、無黨籍議員陳品安、曾玟學，今天共同發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，他們宣布捐出一日所得約2813元，希望拋磚引玉，共同捍衛民主社會普世價值。

縣議會今天召開臨時會，民進黨團總召集人陳光軒、議員羅貴星、劉順松、徐莜菁等人，今天舉中華民國、烏克蘭國旗，發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，希望更多人響應，陳光軒表示，俄羅斯對烏克蘭出兵以來，已造成烏俄兩國士兵及平民百姓眾多傷亡，這不是全世界樂見的結果，也並非民主世界的普世價值，凡是破壞世界和平的侵略行為，大家都應唾棄。

陳光軒說，近期全世界諸多國家都對俄羅斯採取經濟制裁，藝文、體育、影視、文化界都紛紛響應抵制，俄羅斯師出無名，早已被全世界否定正當性，

發起「苗栗站出來 力挺烏克蘭」，聲援烏克蘭，希望戰爭早日落幕，終結不必要的戰火。

陳光軒指出，許多流言台灣很可能是下一個烏克蘭，台灣有堅強的國防實力，更有很多支持我們的國家，即使面臨到戰爭，相信台灣人會和烏克蘭人一樣，會堅持捍衛自己國家的每一分價值和土地。

另，今天臨時會議員宋國鼎發言，要求縣長徐耀昌，出席明天環保局專案報告坤輿事業廢棄物掩埋場案議程，結果議會表決14人比9人，沒有列入討論，耀昌也回答表示交給專業，明天不會出席。

烏克蘭 俄羅斯 戰爭

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