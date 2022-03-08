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遭冒用議員名義發檢舉函 余筱菁報警抓幕後藏鏡人

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）今日上午與同黨新竹市議員劉崇顯(左)、竹北市民代表陳冠宇(右)，在新竹縣議會大門口舉辦記者會，指控近來有人冒用余筱菁服務處名義向縣府發出檢舉函，同聲譴責偽造文書的行為。記者巫靜婷／攝影
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）今日上午與同黨新竹市議員劉崇顯(左)、竹北市民代表陳冠宇(右)，在新竹縣議會大門口舉辦記者會，指控近來有人冒用余筱菁服務處名義向縣府發出檢舉函，同聲譴責偽造文書的行為。記者巫靜婷／攝影

新竹縣議員余曉菁今日（8日）指控，3日有不明人士以她服務處名義，向新竹縣政府工務處發出檢舉函，稱部分鄉鎮市幼兒園建物違法嚴重，要求縣府查處或輔導。余筱菁鄭重澄清該函並非她所發出，譴責冒用議員名義偽造文書之行為，並已報警立案調查，要抓出幕後發假公文的有心人士。

綠黨新竹縣議員余筱菁今日上午與同黨新竹市議員劉崇顯、竹北市民代表陳冠宇，在新竹縣議會大門口舉辦記者會，指控對於近日有不明人士假冒余筱菁服務處名義發檢舉函給縣府，稱竹北、新豐、湖口幼兒園未按建築法申請建照、雜項執照等，要求縣府查處或輔導補照，並附上多查160餘張的照片和地址。

余曉菁表示，3日得知縣府工務處收到此函，因為這封檢舉函未經由縣府行政處收發，且與她平日發出的公文格式不同，工務處察覺有異向她查證，才揭發此事件，此函不僅格式不同也未用印，因涉及偽造文書，她已在5日向竹北市三民派出所報案，現已立案調查，並譴責冒用名義的有心人士。

余筱菁說，她檢視該函是有黃色牛皮紙袋包裝，上頭字跡就像小朋友寫的一樣，寄件地址則寫竹東鎮公所地址，一開始縣府人員看到竹東，還真以為是她從竹東服務處寄出，但她強調沒有特別設立服務處，並且發公文一定會蓋有「余筱菁議員專屬議員印章」，並留下可以聯繫到她的地址。

竹北警分局表示，有收到議員報案，目前得知該信件是從竹北某郵局寄出，持續調查中。

余筱菁表示，偽造文書在法律上屬於非告訴乃論罪，罪責為1年以上、7年以下有期徒刑，無論這次事件是何種原因促使有人冒名檢舉，希望未來不再發生，也盼警方早日有調查結果。

新竹縣議員余筱菁針對遭冒用名義發函之事，表示已報警處理。記者巫靜婷／攝影
新竹縣議員余筱菁針對遭冒用名義發函之事，表示已報警處理。記者巫靜婷／攝影
新竹縣議員余筱菁強調她所發出公文，一定會有余筱菁議員專屬印章，文末也會請工務單位回文後寄件至她的email做備份的要求。記者巫靜婷／攝影
新竹縣議員余筱菁強調她所發出公文，一定會有余筱菁議員專屬印章，文末也會請工務單位回文後寄件至她的email做備份的要求。記者巫靜婷／攝影

新竹 偽造文書 幼兒園

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