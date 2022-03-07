桃園燈會燈組移3地 打卡新景點 LOV「E」裝反插曲變有趣

2022桃園燈會落幕，各主燈及燈組紛紛移置各地延續市民觀賞，桃園市政府觀旅局今天表示，天空之城主燈的孔雀燈組移置龍潭大池，高人氣燈組「手護真心」、「告白語錄」移至忠貞新村文化園區，可愛吉祥神獸系列燈組，移置桃園虎頭山公園，繼續亮燈展示光影，為各地點增添不同風采。

市府觀旅局表示，由紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良聯合創作的「天空之城」主燈組，多彩變化孔雀最吸睛，吸引民眾拍照，主燈孔雀燈組移至龍潭大池，白天晶瑩剔透光影變化、夜間燈光變化與龍潭大池吊橋相對襯，成為大池新亮點。

桃園燈會「手護真心」、「告白語錄」燈組，意涵我愛你和七彩手指愛心，2座燈組移至忠貞新村文化園區，燈組亮燈色調，與園區各國語言「謝謝」的彩繪牆相對映，展現龍岡擁有異國風味特色。不過「告白語錄」LOVE燈組的「E」字，今天下午居民發現「裝反了」插曲，覺得反而有趣，主辦單位表示，工人「E」字鎖反了，明天會改正。

「祥獸獻瑞」、「天馬遨遊」及可愛招財虎燈組移到桃園虎頭山，4神獸陪伴三聖路關公像旁，天馬翱翔放在虎頭山公園，成為拍照景點，將配合虎頭山創新園區、桃林步道、南崁溪畔本月11日舉辦桃園地景藝術節，歡迎大家參訪遊玩。