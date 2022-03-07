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菜刀從天而降嚇壞路人 桃園7樓住戶認了

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區昨天傍晚有一把菜刀從天而降，嚇壞路過民眾，以為有人刻意丟刀，警方今天上午獲報後展開地毯式調查，終於找到住在7樓的婦人，經查是晾乾刀具時不慎從陽台縫隙掉落，並非故意；經警方告誡，婦人也承諾不會再於陽台晾刀。

昨天有網友在臉書社團「記憶八德」發文，稱昨天晚間6點走路行經仁愛街靠近土地公廟處，突然聽到大樓樓上傳來關窗戶聲，3秒後上方就有東西落在自己前方不到5公尺處，一開始還以為是盆栽掉落，定睛一看才發現竟是是一把菜刀，讓他嚇得趕緊提醒附近路人遠離。

八德警分局指出，轄區四維派出所今天上午接獲相關報案後，積極調閱周邊監視器，展開地毯式搜查，發現是住在大樓7樓的60多歲婦人於陽台晾乾刀具，不慎讓菜刀自孔隙掉落，並非故意往下丟，昨晚事發後已自行將菜刀撿回，所幸沒有傷到人。

警方查出實情，今天下午上門查訪，並提醒婦人將家中陽台物品固定好，避免因故掉落而造成危險；婦人也承諾以後會更注意，不會再將菜刀晾在陽台。

桃園 盆栽 監視器

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