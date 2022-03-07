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她住防疫旅館消費 抽中苗栗旅遊節最大獎百萬休旅車

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗旅遊節今天在大湖酒莊抽獎，抽出休旅車等172個獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗旅遊節今天在大湖酒莊抽獎，抽出休旅車等172個獎項。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市黃小姐住苗栗縣防疫旅館消費2萬8000元，今天下午抽中「苗栗旅遊節」最大獎百萬休旅車，副縣長鄉鄧桂菊打電話賀，她一度質疑是詐騙集團打來的電話，還不敢置信，確認後又驚又喜。

縣府配合行政院振興五倍券，加碼推出苗栗旅遊節抽獎活動，今天下午在大湖酒莊最後一波抽獎，抽出172個獎項，符合資格74萬6079組，鄧桂菊、縣議員黃月娥、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會理事長劉興政等人，以拉霸機、摸彩球2個階段抽獎項。

其中，最大獎休旅車由黃小姐抽中，鄧桂菊打電話恭賀時，問黃小姐知不知道抽中什麼獎？黃小姐爽快回答「有就好」，得知抽中休旅車，還一度質疑是不是詐騙集團打來的，黃小姐沒想到從大陸返鄉過年，依規定住防疫旅館的消費發票中獎，感到相當驚喜。

苗栗旅遊節抽獎活動從去年10月8日至今年2月28日，只要在苗栗單筆消費滿500元，至官網登錄就可參加抽獎，參加抽獎活動發票24萬0389張，累計金額6億8276萬6464元，今天得獎名單將在苗栗旅遊節官網公布，民眾須於15天內申請領獎，縣府3月23日將在縣府廣場舉辦休旅車、電動機車、10萬元現金等得主的頒獎典禮，其他獎項3月31日前陸續寄出。

鄧桂菊指出，苗栗縣風光明媚、物產豐富，是觀光旅遊的最佳首選，苗栗旅遊節活動不但創造近7億元的商機，而且228假期旅宿業訂房率全國之冠，緊接著桐花祭即將到來，歡迎全國遊客到苗栗賞桐花、品嘗美食，採購具有特色的農特產品。

休旅車 詐騙集團 苗栗縣 五倍券

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228苗栗消費衝一波 3月7日大湖酒莊抽出百萬休旅車

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