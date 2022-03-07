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桃園慈文社宅今動土 300戶預計2024年完工

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園慈文安居社會住宅今天動工，行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦今參加動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園慈文安居社會住宅今天動工，行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦今參加動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園慈文安居社會住宅今天動工，預計興建300戶、2024年7月完工，因臨近藝文特區及未來桃園捷運綠線車站，生活機能發達。住宅發展處表示，慈文安居由中央興建，是國家住都中心在桃園首案，除提供青年族群舒適住所，也將專案保留30%社宅供軍職人員優先承租，並規畫設置幼兒園

桃園目前預計蓋1.3萬戶社宅，其中約4000戶由國家住都中心興建，其餘超過8000多戶則由地方政府負責。住宅發展處表示，因許多公有地為軍方土地，包含營改基金、眷改基金都必須有償撥用，市府無法負擔，因此由國家住都中心接手，可以省卻很多土地取得問題；桃園市目前已完工和興建中的社宅共有4389戶，另4111戶市府仍在規劃中。

慈文安居位於桃園區慈文路與慈雲街口，基地面積4790平方公尺，預計興建地上14層、地上3層，統包工程費用11億9700萬元。不只鄰近慈文國中小、文昌國中、永順國小、北門國小、成功國小等校，和桃園藝文特區和桃園捷運綠線G10站，距離國道1號南崁交流道、台鐵桃園站約15分鐘車程。

慈文安居分3房型，其中，一房型規畫194戶、二房型88戶、三房型18戶，由於社宅基地原為軍方土地，因此共300戶有30％優先提供基層軍職人員，一樓公共空間則預計設置幼兒園和店舖。

內政部長徐國勇致詞表示，中央社宅租金計算標準也較市場行情寬鬆，將提供經濟弱勢戶8折再8折租金優惠，市長鄭文燦也說會依據申請家戶所得給予優惠。市府則強調，實際租金仍待國家住都中心查估市價後才會訂定並對外公布。

住宅發展處規劃科長羅惠齡表示，國家住都中心將在桃園興建13處社宅，規畫興建約4000戶，其中在桃園區1處、中壢區4處、龍潭區2處、楊梅區2處、蘆竹區2處、八德1處、平鎮1處，預計2023年完成所有工程發包。

桃園慈文安居社會住宅今天動工，預計興建300戶、2024年7月完工。圖為模擬圖。記者朱冠諭／攝影
桃園慈文安居社會住宅今天動工，預計興建300戶、2024年7月完工。圖為模擬圖。記者朱冠諭／攝影
桃園慈文安居社會住宅今天動工，行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦今參加動土典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園慈文安居社會住宅今天動工，行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦今參加動土典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園 社宅 幼兒園

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