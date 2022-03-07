竹北世興籃球場電纜遭剪 民眾苦無地方運動盼盡早修復

位於竹北高鐵特區的世興籃球場是市民熱愛的公有運動場所之一，近日卻被發現一到夜間就摸黑一片，民眾指出場地周邊照明電纜疑似遭不肖人士竊走，電線外露還有漏電風險，希望市公所能盡早修復，並加裝監視器，讓民眾有地方能安心運動，民代更希望能改建為風雨球場，讓運動族群不受天氣影響。

竹北市公所指出，世興籃球場照明電纜遭竊賊剪斷盜取後，就有民眾反映路燈不會亮以及維修孔蓋不翼而飛的情形，公所已經先派員將孔蓋重新蓋上，避免電線外露傷及民眾，但全部修復、恢復照明恐怕必須等到3月中旬才能完成。

居住竹北的溫姓民眾就表示，原本世興籃球場不分平假日都十分多人打球，更因照明開放到晚間10點，因此不少球友下班後，就會相聚切磋球技，還有不少人喜歡到周邊散步、遛狗，但自從年後電纜遭竊後，現場沒了照明，大家根本都不敢前來，深怕發生意外。

何姓民眾也指出，雖然已向公所反映路燈不亮的問題，但修復進度緩慢，至今將近1個月都還未完成，讓許多附近居民都抱怨連連，現場也還有少部分電線外露問題未解決，質疑萬一有民眾觸電該怎麼辦，希望公所除了盡快修復外，能再加裝監視器，保障民眾安全，也防止竊盜事件再發生。

市民代表蔡蕥鍹則建議公所應該直接蓋風雨球場，讓民眾不受天氣影響都能運動，縣議員杜文中也表示，竹北人口多、平均年齡更不到40歲，對於運動場館的需求非常大，除應多增設風雨球場，也要把關民眾運動安全。