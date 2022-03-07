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桃園首座都會原民長照大樓動工 鄭文燦：多培訓原民照服員

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦肯定中央在桃園、新北交界處成立都會原住民族長照大樓的用心，也希望培訓更多的原住民族照服員。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦肯定中央在桃園、新北交界處成立都會原住民族長照大樓的用心，也希望培訓更多的原住民族照服員。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天中午出席「衛生福利部樂生療養院附設住宿長照機構－都會原住民長照大樓開工典禮」，指出樂生位於迴龍，地處桃園、新北的交界，兩市的原住民族人口超過15萬人，因應地方需求，動工的大樓是首座以原住民族為主的長照機構可照護135人，預計2024年完工啟用，滿足原住民族長者的長照需求，未來也將培育具備文化敏感度的原住民族照服員和志工隊，讓原住民族長者安心在機受照顧。

鄭文燦指出，桃園市原住民族人口2021年底共計7萬9072人，是花蓮縣以外原住民族人口第2多的城市，55歲以上的原住民族長者約有1萬1901人，凸顯長照政策對於都會原住民族的重要。

鄭文燦說，市府近年積極布建原住民族集會所、文化健康站，為提供多元服務，衛福部成立長照中心是重要的里程碑，期盼降低都會原住民家庭照顧的負擔，市府也會全力協助。桃園推動「桃原新政」，在教育、文化、生活、居住、福利等各層面顧及原住民族需求，落實原住民族轉型正義。以社會住宅政策為例，桃園原住民族家庭房屋自有率近5成，相較一般市民房屋自有率達8成，市府為此每年提供2萬名租金補貼名額，其中原住民族名額超過1500，並提供社會住宅名額保障，平均約有6%至7%的社宅居民為原住民族，實踐原民居住正義。

衛福部長陳時中表示，樂生療養院早期致力於照顧漢生病人，繼而發展至社區照護、樂生文化園區，而今考量樂生療養院坐落於桃園及新北市的交界處，兩市都會區原住民族朋友較多，蔡英文總統及蘇貞昌院長對於原住民族照顧相當重視，衛福部因此建構兼顧醫療照顧的住宿式長照機構，提供在地原住民族更多的保障及照護。

樂生療養院院長施玲娜表示，桃園是六都原住民族人口數最多的縣市，新北市次之，樂生位於桃園與新北的交界，作為衛福部的醫療院所，提供原住民族醫療照護是樂生的義務。因此自2019年開始，在衛福部的督促及協助下，爭取前瞻基礎建設計畫3.7億元經費，統籌興建地上5層、地下2層，共計135床的都會原住民長照大樓，以保障都會區原住民長者的需求。

立法委員陳瑩、廖國棟、市議員楊進福、王仙蓮、林志強、陳姿伶、陳雅倫、醫服會執行長王必勝、衛生局長王文彥、原民局長林日龍都出席動工典禮。

全國第一座都會原住民族長照大樓今天中午在樂生療養院區動工。記者鄭國樑／攝影
全國第一座都會原住民族長照大樓今天中午在樂生療養院區動工。記者鄭國樑／攝影

原住民 桃園 長照 鄭文燦

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