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桃園市連續2天無新增本土確診案 無社區風險

中央社 / 桃園7日電

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市無新增本土個案，市府表示，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，市府除持續監控社區疫情，也呼籲符合第3劑接種資格的市民儘速完成疫苗接種。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，疫情指揮中心公布，桃園市今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有新增5例境外移入個案，年齡介於20歲至50多歲，其中3例為落地採檢陽性，2例為居家檢疫期間採檢陽性確診，都沒有社區足跡，因此並無社區風險。

衛生局長王文彥在新聞稿中指出，桃園市第25期公費疫苗施打日期為7日至13日，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務。其中，全市37處社區接種站將於8日及10日兩天，開放免預約施打莫德納及高端疫苗，只要符合接種資格民眾，不限年齡、不需設籍桃園、不分施打第1、2、3劑，都可免預約接種。

新聞處長詹賀舜表示，今天沒有相關個案公共足跡；桃園的社區採檢站上午採檢58人，累計已採檢11萬6978人。市府仍持續開設桃園區中路公園及中壢區中正公園兩處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢；若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，都可至社區採檢站採檢。

桃園 高端疫苗 疫情

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