快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

新竹兒藝節4/1登場 打造太空主題遊具

中央社 / 新竹市7日電

新竹市兒童藝術節將在4月1日至5日於新竹左岸水源草原登場，竹市府表示，今年主題為「宇宙」，還設計以140面鏡子打造遊具「魔幻綠星球」，讓孩子感受有趣的鏡面迷宮。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，2022年竹市兒童藝術節以宇宙為主題，並打造6大太空主題遊具，而今年首創遊具「魔幻綠星球」，由140面鏡子打造的鏡面迷宮，將放置在草地上，迷宮佔地近500平方公尺，讓人走入後就像進入魔幻世界。

市府指出，遊具還包括「幽浮大軍」為飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置。「飛天基地」是攀爬迷宮並結合溜滑梯、「星際漫遊」為6公尺高的平面網體驗、「回到地球表面」是7公尺大型攀爬網垂降體驗。

市長林智堅表示，去年兒藝節吸引全台40萬人次造訪，今年兒藝節以宇宙為主題，推出為孩童量身打造的6大遊具，邀請民眾帶著孩子前來遊玩。

太空 新竹 藝術節

延伸閱讀

新竹兒藝節清明連假登場 太空主題遊具登陸左岸草原

賦能鐵粉獨特價值 接軌元宇宙

俄烏戰燒到太空？俄「反制裁」拒為英發射36顆網路衛星

王子曬合照「來電了」一語雙關？宇宙：有觸電的感覺

相關新聞

新竹兒藝節清明連假登場 太空主題遊具登陸左岸草原

新竹市府主辦的「2021新竹市兒童藝術節－風的運動場」將於4月1日至5日清明連假期間登場，市府今指出，今年活動以「宇宙」...

助員警執勤防疫 桃園義警捐贈高科技面罩

疫情稍歇但仍不時傳零星案例，桃園市桃園警分局義警中隊有感員警執勤辛勞，今天由市議員兼中隊長蘇家明領銜，捐贈市警局奈米科技...

桃園疫情趨緩 購物節抽獎下周恢復

桃園米迪幼兒園群聚案收斂中，桃園市長鄭文燦表示，本次群聚影響到的3國小、1幼兒園和1課照中心停課到本周五，將於下周一復課...

桃園蝙蝠洞 串連觀音洞步道

桃園市復興區三民里北部谷間的蝙蝠洞，早期有成千上萬蝙蝠聚集，蝙蝠遷移後，彎月形洞口及洞前瀑流，吸引遊客造訪。市府2年多前...

大鹿林道東線 試辦開放自行車

因應山林開放政策，雪霸國家公園管理處去年9月預告修法開放自行車進入大鹿林道東線，引起熱烈討論，東線屬原住民族泰雅族及賽夏...

新竹市民 年均借4.22冊書

國家圖書館公布去年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，竹市連4年獲「整體閱讀力表現績優城市」，市民每年每人平均借閱冊數4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。