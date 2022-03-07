助員警執勤防疫 桃園義警捐贈高科技面罩
疫情稍歇但仍不時傳零星案例，桃園市桃園警分局義警中隊有感員警執勤辛勞，今天由市議員兼中隊長蘇家明領銜，捐贈市警局奈米科技防疫面罩150組及各式防疫物資，市價近70萬元，盼員警守護治安同時能兼顧健康。
發起捐贈活動的桃園義警中隊副中隊長呂朝福表示，桃園市近年治安顯著改善，員警在疫情期間還要守護治安，十分辛苦，因此今天上午號召各界善心人士參與捐贈，除奈米級防疫面罩150組外，還有洗手乳、環境噴霧劑、乾洗手等，市值近70萬元，幫助警員執勤前後保持手部衛生，維持廳舍清潔。
今天的捐贈活動在桃園市警察局舉辦，桃園警分局義警中隊長蘇家明、副中隊長呂朝福和所有指導員，以及桃園警分局警友會辦事處簡寶鋐主任、桃園市國立台北科大EMBA校友會、台灣玳能科技公司、桃園市家長會長協會等與會，並由局長陳國進代表受贈。
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