新竹兒藝節清明連假登場 太空主題遊具登陸左岸草原

新竹市府主辦的「2021新竹市兒童藝術節－風的運動場」將於4月1日至5日清明連假期間登場，市府今指出，今年活動以「宇宙」為主題，打造六大太空遊具，有全新草地鏡面迷宮「魔幻綠星球」至少140面鏡子、7米攀爬網垂降「回到地球表面」體驗當太空人等，現場更有6米高黑色大章魚「美獸」地景藝術網美打卡點，非常精彩。

市長林智堅表示，新竹地區18歲以下孩童超過20萬人，佔比五分之一，去年兒藝節吸引全台40萬人次造訪，今年推出為孩童量身打造的六大遊具，且在清明連假前一天4月1日起連五日在新竹左岸水源草原登場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團打造全新「宇宙大冒險」馬戲兒童劇，及5組街頭藝人輪番演出。

文化局指出，六大遊具包括「幽浮大軍」為飛碟造型彈簧床；「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯；「星際漫遊」6米高全平面網體驗；「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗；今年首創遊具「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺、由140面鏡子打造，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。

文化局補充，FOCA福爾摩沙馬戲團「宇宙大冒險」為全新製作，每日演出3場次，以太空、火箭、宇宙為題材，結合雜耍、特技、舞蹈演出；另邀請5組街頭藝人輪番演出，每日4場次，有魔術、塗鴉、特技等精彩表演。

另外，今年也延續去年大受歡迎的YYsports合作，不僅有廣受喜愛的MINI BASEBALL全壘打王及守備王，更特別企畫「明星棒球教室」，將邀請職棒球星與小朋友共同體驗打擊。