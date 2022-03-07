桃園疫情趨緩 購物節抽獎下周恢復

桃園米迪幼兒園群聚案收斂中，桃園市長鄭文燦表示，本次群聚影響到的3國小、1幼兒園和1課照中心停課到本周五，將於下周一復課，社區基本上安全，除桃園購物節規畫下周開始恢復抽獎，也宣布桃園37接種站明天和10日採隨到隨打，包括莫德納跟高端疫苗不分年紀、不用設籍都能施打。

鄭文燦表示，春節後發生米迪幼兒園疫情，所幸群聚感染範圍比較小，但影響好幾個學校，包括富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園、米吉課照中心都停課14天到本周五，預計下周一復課，為確保校園安全，請各校注意防疫規範，包括入校、下午上課前都要體溫量測。他也宣布下周開始會重啟過年期間停止的桃園購物節抽獎活動。

今起入境檢疫天數將從14天縮短為10天，鄭文燦表示，除落地採檢要口水PCR，第10天期滿要第二次PCR，市府會媒合醫院到旅館採檢，防疫旅館、里幹事也會通知入境居隔民眾，在第3、5、7天要快篩，而外籍移工10天檢疫期後還有7天自主管理，但移工宿舍無法達到一人一室要求，因此後7天仍要住防疫旅館，市府一樣會安排到防疫旅館採檢。

鄭文燦說，桃園防疫旅館有30家、提供3277房，目前已住房1754間、住房率約55％，雖然入境檢疫天數縮短，但入境人數還沒有大幅增加，房間數足夠。