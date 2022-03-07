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桃園停課學校14日復課 第25期公費疫苗隨到隨打

中央社 / 桃園7日電

桃園市長鄭文燦今天表示，受米迪幼兒園群聚感染影響停課學校預計14日復課，他指示學校注意防疫規範及量測體溫確保學校安全。至於第25期公費疫苗接種，將採取隨到隨打方式。

鄭文燦上午主持防疫專案會議表示，桃園市在農曆春節前有一波疫情已經收斂清零，春節後米迪幼兒園疫情群聚感染範圍比較小，但富林國小、觀音國小、新街國小，以及米迪幼兒園（含米吉課照中心）都受影響停課14天，預計14日復課，請學校注意防疫規範，入校時及下午上課前都要做體溫量測，確保學校安全。

鄭文燦說，有關桃園市第25期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約情況，市府提供約19萬6000劑，但只預約4萬2000劑，特別是在37個社區接種站部分，服務能量有7萬8000人，但預約數只有1萬多人。

鄭文燦指出，市府於3月8日及10日，在社區接種站提供莫德納（Moderna）與高端疫苗接種，採取只要有資格，不分年紀也不用設籍規定，開放民眾隨到隨打，希望多做宣傳讓疫苗覆蓋率提高。

高端疫苗 鄭文燦 幼兒園

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