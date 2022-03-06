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桃園綠色生活悠遊節起跑 在地美食「低碳辦桌」為環境盡一份心
桃園市長鄭文燦今天中午出席綠色生活悠遊節低碳辦桌，與水環境巡守隊感恩餐會，並表示今年綠色生活悠遊節結合綠色低碳概念，與桃園第一家食材溯源認證餐廳新百王合作，舉辦「低碳辦桌」，並邀請水環境巡守隊及防疫消毒人員響應，感謝他們於疫情間的辛勞。
鄭文燦指出，感謝餐會菜色經低碳設計，選用桃園在地且當季的新鮮食材，讓原本碳排放量1542（kgCO₂e）縮減至279減碳量1263，讓大家「吃在地、吃當季、多蔬食、少油膩、菜剛好、減廢棄」，共同為環境保護盡一份心，也減少身體及地球負擔。
鄭文燦表示，桃園主要河川有11條，擁有豐富的水資源環境，有8成納入巡護及認養範圍，在環保局的推廣下，組成66支民間團體水環境巡守隊，另有1隊由台灣晶圓美光科技公司成立的企業水環境巡守隊，合計約2660人一同守護水環境。此外，有53家企業加入河川認養行列，不僅協助通報汙染、清除垃圾、推動保育，更營造出桃園親水環境。
鄭文燦也談及市府防疫消毒人員針對採檢站、接種站、車站、市場等人潮聚集熱區，共消毒逾1萬5000個點次，肯定他們執勤辛勞，市府提出「防疫消毒有功人員獎勵計畫」，將按照消毒出勤頻率，分別給予3000、5000、8000元不等的獎勵金，感謝防疫消毒人員站在第一線守護市民健康。
「2022桃園綠色生活悠遊節」連續兩年在蘆竹誠聖宮週邊舉辦，為期9天的活動結合環保、親子、寵物、市集，讓到場參與的民眾好逛、好玩、又能對各種環保議題有更多的認識，相關活動詳情可至「綠色生活悠遊節」臉書查詢。
今日包括市議員劉勝全、張桂綿、郭麗華、市府環保局長呂理德、環境清潔稽查大隊長羅文林、動保處長王得吉、海管處副處長林錫聰、農業局副局長江富貴、蘆竹區長蔡世志等均一同出席活動。
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