快訊

裸照外流首發聲 謝忻堅強正能量網友讚爆

烏克蘭馬立波將再度暫時停火 當地中午開始撤平民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園台66線路況差惹民怨 工務段：高架4月刨封平面促修

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車。記者曾增勳／翻攝
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車。記者曾增勳／翻攝

受2月下旬連雨影響，桃園市台66快速道觀音、新屋段及平鎮段路面龜裂、坑洞，影響行車，平鎮區市民向市議員黃敬平陳情反映，台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪方向，出現許多坑洞、龜裂，機車騎士行經險象環生，甚至摔倒受傷，公路總局中壢工務段今天下午表示，台66線路況較差的平鎮及觀音、新屋段預計4月刨除加封施工，平面道路人手孔用周邊及路面破損，已要求管線單位近日趕快修復，否則依規定開罰。

黃敬平說，他接獲市民陳情指出台66線往大溪端進行銜接國3工程施工，許多重車行使台66或走平面道路北上，加上前陣子下雨，造成台66線平面道路龜裂、坑洞，危害駕駛人安全，甚至發生不當煞車、減速車禍或機車「犁田」摔傷事件，網友稱是「全國專有減速丘」，公路總局應趕快規畫重新刨鋪道路，維護百姓安全，避免車禍意外層出。

中壢工務段表示，台66線路況不佳路段，包括平鎮段、靠近國1平鎮小統匝道旁的16.5公里至18.5公里平鎮段雙向，觀音新屋段3至5公里、7至10公里雙向道路標案，均將在本月底發包、預定4月進行全幅刨除加封施工，另平鎮等平面道路龜裂坑洞不平，大多出現人手孔蓋周邊及附近路面破損不平，已行文管線單位要求趕快修復，若遲不修復將依公路法、道路挖掘手冊規定，可罰處3至15萬元。

台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車。記者曾增勳／翻攝
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車。記者曾增勳／翻攝
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車，中壢工務段要管線單位暫修復。圖／中壢工務段提供
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車，中壢工務段要管線單位暫修復。圖／中壢工務段提供
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車，中壢工務段要管線單位暫修復。圖／中壢工務段提供
台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪，路面龜裂或坑洞危及行車，中壢工務段要管線單位暫修復。圖／中壢工務段提供

車禍 桃園

延伸閱讀

黃敬平爆藍營桃園市長推派人選 呂玉玲回應這樣說

國民黨桃園市長人選是他？ 黃敬平：跌破大家眼鏡

台66線全面高架 公總拚2028年完工

相關新聞

桃園綠色生活悠遊節起跑 在地美食「低碳辦桌」為環境盡一份心

桃園市長鄭文燦今天中午出席綠色生活悠遊節低碳辦桌，與水環境巡守隊感恩餐會，並表示今年綠色生活悠遊節結合綠色低碳概念，與桃...

桃園台66線路況差惹民怨 工務段：高架4月刨封平面促修

受2月下旬連雨影響，桃園市台66快速道觀音、新屋段及平鎮段路面龜裂、坑洞，影響行車，平鎮區市民向市議員黃敬平陳情反映，台...

桃園蝙蝠洞觀音洞步道串通 觀旅局長：推薦健行旅遊

桃園市府觀旅局為提供遊客更多元選擇，去年疫情期間完成復興區觀音洞步道連通蝙蝠洞步道工程，延伸步道去處，觀旅局長楊勝評今天...

新竹縣2新型態衛生所6月啟用 提升長期照護服務品質

新竹縣新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓新建工程已近完工，目前正在裝修內部，預計6月就能啟用，未來這2座新型態衛生所將肩負起照顧地...

大湖二橋重建改道 大湖抄小路 又傳摔車

苗栗縣大湖鄉正逢草莓季，但重要的聯外橋梁大湖二橋也正在進行改建，由南往北進入大湖市區的車輛須繞道行駛，昨天又出現民眾求方...

竹市水田人行天橋存廢 將試辦封橋

新竹市政府今年正陸續拆除香山一號、二號行人天橋，下一座鎖定經國路與水田街路口的水田人行天橋，敲定22日起至4月21日試辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。