桃園台66線路況差惹民怨 工務段：高架4月刨封平面促修

受2月下旬連雨影響，桃園市台66快速道觀音、新屋段及平鎮段路面龜裂、坑洞，影響行車，平鎮區市民向市議員黃敬平陳情反映，台66線平面道路平鎮區金陵路5段往大溪方向，出現許多坑洞、龜裂，機車騎士行經險象環生，甚至摔倒受傷，公路總局中壢工務段今天下午表示，台66線路況較差的平鎮及觀音、新屋段預計4月刨除加封施工，平面道路人手孔用周邊及路面破損，已要求管線單位近日趕快修復，否則依規定開罰。

黃敬平說，他接獲市民陳情指出台66線往大溪端進行銜接國3工程施工，許多重車行使台66或走平面道路北上，加上前陣子下雨，造成台66線平面道路龜裂、坑洞，危害駕駛人安全，甚至發生不當煞車、減速車禍或機車「犁田」摔傷事件，網友稱是「全國專有減速丘」，公路總局應趕快規畫重新刨鋪道路，維護百姓安全，避免車禍意外層出。